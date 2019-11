Alcaldesa de Guayaquil pide competencia al Gobierno para construir Puente sur

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hace el pedido formal al Gobierno Nacional para asumir la competencia y construir el Puente sur, a través de la alianza público-privada.

Así lo anunció en un comunicado difundido la noche de este martes 12 de noviembre del 2019, por la sala de prensa del Municipio porteño.



“No pedimos ni garantías, ni recursos. Es sencillo: denos la competencia y de esa manera Guayaquil seguirá tomando decisiones y acciones en función de su bienestar y crecimiento económico, que a la vez es el crecimiento de Ecuador”, señala Viteri.



La decisión surge tras conocer que el concurso público internacional para delegar al sector privado la construcción y operación del viaducto sur fue declarado desierto. Según los planes, la obra vial tendrá 44 kilómetros, con una inversión de USD 1 040 millones, que permitirá conectar los puertos marítimos, del sur de Guayaquil, con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal.



Pero en una resolución firmada el 3 de octubre pasado por el viceministro de Gestión de Transporte, Jorge Loor, declaró desierto el proceso. “Acogiendo la recomendación de la Comisión Técnica constante en el Acta No 20 del 2 de octubre del 2019 al haber recibido manifestaciones de interés que no constituyen ofertas”, menciona el documento oficial.



Viteri recuerda, en el comunicado, que hace dos años y medio el Gobierno Nacional ofreció la construcción del Viaducto sur, pero finalmente “el ofrecimiento acabó en nada”.



“Declararon desierto el concurso pese a la importancia vital que esta obra tiene para la ciudad, por donde pasa el 84% de la mercadería no petrolera que exporta e importa Ecuador”, añade.



Durante la sesión del 25 de julio pasado, la Alcaldesa le pidió al presidente Lenín Moreno que exigiera a sus ministros cumplir con la palabra empeñada en esta obra.



El sector privado ha insistido en la ejecución del proyecto, ya que acortaría 60 kilómetros de distancia en el transporte del comercio exterior.



El Municipio señala que al asumir la competencia para construir el Puente sur seguirá el mismo proceso que se hizo para contratar el dragado y el mantenimiento del canal de acceso marítimo a los puertos. La obra fue entregada a través de la alianza público-privada a la empresa de origen belga Jan De Nul.