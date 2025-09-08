Alcaldes de la Asociacion de Municipalidades del Ecuador (AME) se reunieron este lunes, 8 de septiembre de 2025, en Quito. Ellos exigieron el pago de la deuda que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene con municipios del país.

Alcaldes y alcaldesas de Ecuador se reunieron por la deuda del Gobierno

Patricio Maldonado, presidente de la AME, indicó que no poder contar con las asignaciones del Gobierno “nos está llevando al límite”. Además, adelantó que podrían verse obligados a cerrar instituciones.

Constitucionalmente, dijo el directivo, se establece que los gobiernos autónomos reciban recursos para atender las necesidades de la ciudadanía.

El directivo aseguró que la deuda asciende a 643,7 millones de dólares. Según él, se han cerrado las posibilidades de diálogo, pues no han tenido respuesta desde la ministra de Finanzas, Sahira Moya. Hubo una opción con el Ministerio de Gobierno.

En rueda de prensa, nuestro presidente, @patricio_maldo, con el respaldo de los alcaldes/as, representantes de las provincias, dan a conocer la difícil situación que atraviesan los municipios del país.#MunicipiosUnidos #AutonomíaMunicipalYa pic.twitter.com/weLJs6aaXj — Municipalidades Ec (@AMEcuador) September 8, 2025

Llamado urgente al Gobierno

Patricio Maldonado, a la par, mencionó que buscan hacer el llamado para que el Gobierno cumpla a la brevedad con la deuda y que sea consciente con las necesidades. De hecho, el dirigente afirmó que la falta de asignaciones ha provocado la desatención de la comunidad.

“Los municipios no aguantamos más. Estamos reducidos a deber tres, cuatro hasta cinco meses a nuestros colaboradores. Estamos reducidos a lidiar con no haber pagado décimos (sueldos), a no cumplir planes y no poder garantizar los servicios básicos“. A eso sumó que hasta se les dificulta tener combustible para vehículos y maquinaria.

Demanda ante la Corte Constitucional

A la par, desde la AME informaron que empezarán un proceso ante la Corte Constitucional. Se trata de una demanda de acción por incumplimiento.

El requerimiento se referirá al incumplimiento del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que establece “transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces”.

Del mismo modo, pidieron al Ministerio de Economía y Finanzas que emita un acuerdo por la compensación mediante cruce de cuentas, en máximo 30 días.

