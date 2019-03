La transición de dignidades locales se efectúa con algunos sobresaltos

LEA TAMBIÉN

Los gobiernos autónomos de Quito y Pichincha han acelerado el paso al realizar, durante esta semana, reuniones de transición entre los equipos salientes y los elegidos el pasado domingo. El resto de municipios y prefecturas realiza poco a poco ese proceso y en algunos no se prevé que existan acuerdos para llevarlo a cabo.

Ayer fue el turno de Paola Pabón y Gustavo Baroja, prefecta electa de Pichincha y el actual funcionario. Allí se anunció que el viceprefecto electo, Alessandro Tonello, encabezará la comisión que se reunirá con el equipo de Baroja para pedir la información sobre la situación y los proyectos que desarrolla la actual Prefectura.



El prefecto saliente, Gustavo Baroja, se mostró dispuesto a colaborar en el proceso. Tras una declaración, los equipos se iniciaron el trabajo.



En Santo Domingo, la transición en el Municipio se inició el miércoles con una reunión entre el alcalde saliente Víctor Manuel Quirola y Wilson Erazo.



Quirola dio a conocer la hoja de ruta de este proceso y anticipó que se concretó un compromiso para un crédito internacional de USD 50 millones para la recuperación de los ríos de la ciudad.



En la Prefectura, en cambio, la primera reunión entre Andrea Maldonado, la autoridad saliente, y Johanna Núñez, su sucesora, se concretó ayer. Allí se acordó que a partir del 15 abril se establecerá una agenda con la Prefecta electa para dar inicio al proceso de transición.



Las autoridades electas de Ambato y Tungurahua trabajan en la integración de sus equipos técnicos para iniciar la transición en el cargo de la Alcaldía y de la Prefectura. Anunciaron que en los próximos días informarán quiénes asumirán esa responsabilidad antes del 14 de mayo.

Manuel Caizabanda, prefecto electo de Tungurahua, dijo que en los próximos días integrará su equipo de trabajo para iniciar el proceso de transición. Fernando Naranjo, prefecto en funciones, aseguró que toda la información será entregada en forma detallada. “En Tungurahua trabajamos todos unidos”.



En tanto, el alcalde electo de Ambato, Javier Altamirano, dijo que hasta la próxima semana estará listo el equipo que trabajará en la transición. “Recibí una llamada del actual Burgomaestre para felicitarme y decirme que ya dispuso que los jefes departamentales entreguen toda la información”.



El nuevo prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, indicó que la transición la lleva a cabo con la conformación del equipo que lo acompañará. No obstante, no está previsto que se reúna con la actual prefecta Mónica Becerra.

En cambio Cynthia Viteri, alcaldesa electa de Guayaquil, aseguró que la próxima semana empezará su trabajo con los 12 concejales electos de la lista 6 y los directores del Municipio. Agregó que siente mayor comodidad porque ella es parte “del mismo equipo” que trabaja con Jaime Nebot.



Por otro lado, aún no se ha definido el equipo para iniciar la transición en la Municipalidad de Cuenca. El alcalde Marcelo Cabrera se reunió el miércoles con sus directores departamentales para coordinar la información que entregará a la nueva administración.



El nuevo alcalde, Pedro Palacios, espera conocer hasta el 30 de abril la información del Municipio y pidió a Cabrera que se abstuviera de firmar nuevos contratos y de dar nombramientos, pero Cabrera dijo que él será el Alcalde hasta el 13 de mayo y que si deja de hacer las cosas sería mejor renunciar y dejar en acefalía a la Municipalidad.

En el caso de la Prefectura de Azuay, la primera reunión de los equipos técnicos de transición del nuevo prefecto Yaku Pérez y del saliente Bolívar Saquipay se fijó para el próximo martes. Será en la Casa de la Provincia.



El proceso de transición de mando en el Municipio de Ibarra está en suspenso. Álvaro Castillo, actual alcalde, no acepta los resultados de los últimos comicios. Según el CNE, Andrea Scacco, del Movimiento Únete, obtuvo 39 171 votos (33,28%) frente a los 38 745 (32,92%) de Castillo, de la Alianza Todos por Ibarra.



Castillo alista una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, luego que la Junta Provincial Electoral de Imbabura descartara inconsistencias en el conteo de votos. Esa tensión no ha permitido que los dos antiguos coidearios se reúnan para dialogar.



En Chimborazo, Juan Pablo Cruz, del Movimiento Cambio, reemplazará al prefecto Mariano Curicama, quien ha tenido ese cargo desde el 2005. Cruz solicitó un informe del estado actual de la provincia. Sin embargo, afirma que no ha recibido contestación por parte de las autoridades salientes.