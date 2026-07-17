Al menos 8 muertos en un bombardeo iraní coen el norte de Irak

Al menos ocho miembros de un partido opositor kurdoiraní murieron este viernes 17 de julio de 2026 en un ataque con misiles balísticos procedente de Irán contra su sede en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak y que alberga a grupos contrarios a Teherán, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Una fuente de la Policía kurdoiraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que “tres ataques con misiles balísticos procedentes de Irán provocaron la muerte de ocho miembros” de un partido que no especificó de la oposición kurdoiraní en la provincia septentrional de Suleimaniya.

La acción tuvo como objetivo la sede del partido, que sufrió daños de diversa gravedad, mientras que un número indeterminado de personas también resultaron heridas en el bombardeo de esta mañana.

El Servicio Antiterrorista del Kurdistán iraquí dijo este viernes en un comunicado que las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos “derribaron ocho drones bombarderos en Erbil”, la capital de esta región septentrional, sin que se produjeran víctimas.

El Kurdistán iraquí ha sido objeto de varios ataques en los últimos días tras la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que responde a los bombardeos de Washington contra su territorio con el lanzamiento de misiles y drones contra sus vecinos árabes, especialmente los del golfo Pérsico.

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En medio de esta escalada, la Presidencia del Kurdistán iraquí condenó en un comunicado los ataques contra esta región y afirmó que representan “un retroceso peligroso para la seguridad de Irak”, al tiempo que insistió en que estas acciones “obstaculizan la estabilidad del país y ponen en riesgo los esfuerzos de paz” en Oriente Medio.

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, condenó el jueves otro ataque con drones interceptado antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos en Erbil y la base de la coalición internacional liderada por Washington en el aeropuerto de la capital kurdoiraquí.

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