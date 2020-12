Las aglomeraciones se reportan a diario en la esquina de las calles 25 de Mayo y Lizardo Ruiz, en Cotocollao, Quito

La esquina de la avenida 25 de Mayo y Lizardo Ruiz, en Cotocollao, norte de Quito, se ha convertido en un punto de aglomeración de personas que esperan por las unidades de transporte para dirigirse a sus trabajos desde tempranas horas.

El movimiento empieza antes de las 06:00. La mañana de este martes 1 de diciembre del 2020, alrededor de 100 personas se aglomeraron a la espera de un vehículo mientras otros pasajeros se bajaban de las unidades.



Nadie respetaba los distanciamientos y no había controles por parte de las autoridades. A esto se suma que los vehículos de transporte se acumulaban en la vía generando congestión y desorden en la movilidad. “Las aglomeraciones siempre se dan desde las 06:00 hasta las 08:00. Me atemoriza acercarme a la gente”, manifestó la vecina Amalia Gómez, quien se movilizaba hasta la avenida Amazonas.



Otros usuarios se quejaron que hay pocos buses y por eso les toca subirse a las unidades repletas para no atrasarse a sus trabajos. “Todos los días me traslado desde la Mitad del Mundo hasta la avenida El Inca. La situación es crítica y la gente no se da cuenta del peligro. Yo trato de cuidarme”, indicó Víctor Hugo Pillajo.

Pocas personas cumplen el distanciamiento social en Cotocollao, pese a la pandemia. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Eso ocurre mientras los casos de covid-19 se incrementan en la parroquia urbana de Cotocollao. Según datos del COE provincial, hasta el 27 de noviembre se reportaron 3 310 contagios allí. Se ubica por detrás de Chillogallo y Guamaní que registran 5 477 y 3 754 respectivamente.