Aerovía sí operará en diciembre, dice Autoridad de Tránsito de Guayaquil; Durán reclama una obra social

La construcción del sistema de transporte aerosuspendido (Aerovía) avanza con normalidad y estará listo para operar en los próximos días. Así lo anunció, este jueves 3 de diciembre de 2020, el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, Vicente Taiano Basante.

El pronunciamiento se dio en respuesta a una polémica surgida con el Municipio de Durán por el supuesto incumplimiento de construir una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), a pocos metros de la estación de la Aerovía, en el malecón del vecino cantón.



El alcalde de Durán, Dalton Narvárez, dijo a medios de comunicación que no se permitiría la inauguración de la Aerovía porque la ATM ha incumplido con la obra, ofrecida en el inicio del proyecto.



Taiano señaló en su cuenta de Twitter que “el inicio de sus operaciones no está sujeto a la voluntad u oposición del alcalde de Durán”.

La construcción de la #Aerovía avanza con normalidad y estará lista para operar en los próximos días. El inicio de sus operaciones NO está sujeto a la voluntad u oposición del alcalde de Durán. — Vicente Taiano (@VicenteTaianoEC) December 3, 2020



Además, que trabajan en función de un contrato en alianza estratégica con el consorcio Poma -Sofratesa, a cargo del proyecto, y siguiendo los plazos establecidos. Anunció que el próximo martes 9 de diciembre dará una rueda de prensa con más detalles.



El director de Gestión de Riesgos de Durán, Eduardo Quimí, informó a este Diario que el Cabildo dispuso un terreno de 320 m2 para la construcción de una UPC, a 120 metros de distancia de la Aerovía.



Eso -dijo- permitiría prestar seguridad policial en el sector del malecón del cantón, donde se construyó una de las paradas del sistema. Pero hasta ahora no habían tenido ninguna respuesta de la ATM.



El directivo señaló que no existe un documento firmado, pero que se trató de “acuerdo verbal entre el alcalde de Durán y el gerente de la ATM, de entonces, Andrés Roche”.



“Nunca se cumplió la promesa. El alcalde ha manifestado el descontento por el incumplimiento”, añadió Quimí. El Concejo Cantonal de Durán no ha tomado una resolución sobre el tema.



Este Diario conoció que la postura del alcalde de Durán ha generado molestia en la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ya que antes de hacer pública la amenaza de prohibir la inauguración de la obra, pudieron haber mantenido una reunión para tratar el tema. Ambos alcaldes pertenecen al Partido Social Cristiano (PSC).



Según el cronograma de la ATM, el 1 de diciembre comenzó el proceso de recepción provisional de la obra de la Aerovía, el cual tendrá una duración de 15 días laborables. Y en este tiempo también se organizan visitas guiadas de distintos gremios e instituciones para conocer la operación del sistema.



Esto se trata de una operación controlada (no comercial) de la Aerovía.



Una vez que concluyan estos procesos, comenzará a prestar servicio y se hará la venta de boletos a USD 0,75. Está previsto trasladar 40 000 personas entre Guayaquil y Durán cada día.



El sistema Aerovía operará con 154 cabinas, que están en pruebas desde octubre pasado.



Para los usuarios de Durán, por este mismo costo podrán tomar los buses alimentadores que recorrerán los diferentes sectores del vecino cantón hacia la estación ubicada en el malecón Abel Gilbert.

La Aerovía cuenta con cinco estaciones. En Guayaquil: Parque Centenario (1), Julián Coronel (2), Técnica o Motriz (3) -no recibe ni deja pasajeros-; Cuatro Mosqueteros (4); y en Durán: Abel Gilbert (5).