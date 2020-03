Mayoría de aerolíneas pueden quebrar para mayo por covid-19, según analistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mayoría de las aerolíneas pueden quebrar a finales de mayo a causa de las cancelaciones de vuelos y la caída del número de pasajeros provocadas por la pandemia del covid-19, indicaron este lunes analistas del Centro para la Aviación (CAPA).



"Con el impacto del nuevo coronavirus y las múltiples medidas de viaje de los gobiernos en el mundo, muchas aerolíneas probablemente estén ya en bancarrota técnica, o al menos han incumplido sustancialmente sus obligaciones de deuda", señaló en un comunicado CAPA, con sede en Sídney (Australia).



CAPA, un organismo privado que estudia el sector aéreo, señaló que, fuera de China, las grandes aerolíneas han perdido hasta el 50% de su valor en los mercados bursátiles.



Con respecto a las compañías aéreas chinas, el organismo precisó que solo han perdido algo más del 10 % de su valor bursátil gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de que el número de pasajeros cayó un 84,5 % en febrero en el gigante asiático.



"Las reservas de líquido están bajando rápidamente con las flotas en tierra y los vuelos que operan están a mucho menos de la mitad", indicó CAPA, que agregó que las cancelaciones superan con mucho a las reservas.



CAPA criticó la poca coordinación de los Gobiernos y, en particular, lamentó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar los vuelos desde Europa.



"Ni siquiera informó a sus socios europeos con antelación, y aún menos lo consultó con ninguno. Otros Gobiernos han actuado un poco mejor", señaló el organismo.



En este sentido, llamó a una mayor coordinación entre los Gobiernos y las aerolíneas, al recordar que la estrategia "nacionalista" será "catastrófica" para el sector aéreo e, indirectamente, para el turismo.



"El turismo y la industria de viajes (...) ha contribuido a la formación del 20 % de los nuevos empleos en los últimos años, principalmente en los países en desarrollo", asevera la nota.



El grupo defendió que la aviación es el mejor sector para que los gobiernos comiencen la coordinación y pidió que no esperen a que el sector esté "en cenizas".



El pronóstico de CAPA se produce el mismo día en el que las acciones de las principales aerolíneas europeas se desplomaron en la sesión bursátil, afectadas por las restricciones a los viajes, lo que está provocando la caída de la demanda.



Entre las afectadas se encuentran Lufthansa y IAG -integrada por British Airways (BA), Iberia, Vueling y Aer Lingus y que prevé comprar Air Europa-.

​

Este lunes, la aerolínea neozelandesa Air New Zealand anunció que reducirá su capacidad en un 85 % en los próximos meses y mantendrá las operaciones mínimas para que los neozelandeses puedan volver a su país y mantener los enlaces con Asia y Estados Unidos.



La semana pasada, la aerolínea australiana Qantas anunció una reducción del 23 por ciento de sus vuelos internacionales para los próximos seis meses en respuesta a la bajada de la demanda por la rápida propagación del covid-19 en Asia, Estados Unidos y Europa.