Tres años de exoneraciones por el carné de discapacidad serán revisados

Tras el pedido del presidente Lenín Moreno, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) confirmó a este Diario que, hasta la emisión de la nueva Normativa que regule el proceso para acceder al beneficio de exoneración de tributos en la importación para vehículos con personas con discapacidad, el mismo está suspendido. Los trámites irán a revisión desde el año 2017.

Este es uno de los beneficios más promocionados de quienes obtienen el carné de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, desde que el 25 de septiembre del 2012 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Discapacidades . Este documento, que acredita como miembro de un grupo de atención prioritaria, según la Constitución, permite acceder a una serie de facilidades que incluyen tarifas preferenciales y exenciones tributarias y arancelarias.



Testimonios como el de Jorge Camacho dan cuenta de que el proceso para conseguir ‘traerse’un carro fue, en la práctica y durante años, mucho más complicado de lo que refleja el cuerpo legal.



Este hombre de 37 años tiene discapacidad física y recuerda que el trámite completo le llevó un año y medio, ya que el primer carné que tuvo lo emitió el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) hace 19 años, y el Reglamento le exigía una recalificación de su condición. La primera dificultad -cuenta- fue la evaluación médica. Como es afiliado al Seguro Social le exigieron hacer una cita con un médico general y luego con un especialista. Además, tuvo que realizarse exámenes con los que se evaluaría su estado de salud. Después de ello esperó el informe con la valoración de los facultativos.



“Tuve que hacer la diligencia desde cero, pese a que mi condición ya estaba evaluada; tengo el carné de discapacidad y es evidente porque uso silla de ruedas. Esa evaluación fue larga y tediosa”, afirma.

Pese a ello cumplió con estos requerimientos. Posteriormente, el trámite en Senae fue más ágil. En abril del 2018, el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades anunció que la simplificación de procesos reducía el tiempo de espera por la resolución de 180 a 30 días.



En la actualidad, si se llama al ‘call center’ del Ministerio de Salud y se marca la opción 1, al preguntar a la operadora sobre las citas para una recalificación con el fin de importar un vehículo, la respuesta es que quienes posean un carné emitido por la autoridad sanitaria, cuya vigencia se extendió a junio del 2023, no necesitan una recalificación y deben hacer el trámite directamente en la Senae. Solamente quienes tengan el carné emitido por el Conadis, que solo tendrán validez hasta el próximo año, requieren ser recalificados para proceder a importar un vehículo exonerado de aranceles.



El año pasado, Salud había anunciado un nuevo sistema de calificación y recalificación para mayo de este año. Pero fue con fecha 1 de julio del 2020 que se emitió el reglamento para la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad o con deficiencia o condición discapacitante.



Esta simplificación se refleja en el hecho de que en el 2019 se registraron 4 430 vehículos exonerados para personas con discapacidad, un 270% más que el año previo, y un 1 224% más que el año en que se aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades.

Si bien no existen datos específicos al respecto, otro factor a tomar en cuenta en este aumento es que la Ley permite que la importación no solo la pueda llevar a cabo las personas con discapacidad, sino las personas que las tienen a su cargo (padres de niños con retardo mental o parálisis cerebral, por ejemplo). A esto se suman las personas jurídicas encargadas de su atención.



Además, el Decreto Ejecutivo 194, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 109 del 27 de octubre del 2017, permitió que las personas con una discapacidad del 30% en adelante accedan a los beneficios tributarios. Esto con base en una decisión de la Corte Constitucional. Antes era ­desde el 40%.



La Ley y su Reglamento son específicos en dos puntos. El valor FOB (costo del vehículo antes de llegar a puerto) del vehículo a importar no puede ser mayor a 60 remuneraciones básicas unificadas, que este año equivale a USD 24 000; para vehículos de instituciones que transporten a personas con discapacidad el valor es hasta USD 48 000. La norma establece que cuando el valor supere los montos establecidos no aplicará este beneficio.



Además, hay un descuento en el valor de la matrícula. La exoneración de aranceles se calcula en función del porcentaje de discapacidad. Solamente quienes hayan sido calificados con más del 85% no deben pagar impuestos. Concesionarias e importadores independientes ofrecen el servicio de traer el vehículo.

Prisión preventiva para cinco tramitadores



En Guayaquil se ordenó la prisión preventiva de cinco personas sospechosas de tramitar carnés de discapacidad. Ayer se realizó la audiencia de flagrancias.



En la diligencia, la Fiscalía sostuvo que uno de los sospechosos tenía nexos con funcionarios públicos que participaban en la venta ilegal de estas credenciales.



Los investigadores conocen que los detenidos son parte de una estructura delictiva que cobraba entre USD 1 000 y 1 300 para ejecutar los trámites. Por eso son investigados por asociación ilícita.



La Policía señala que en este momento están tras la pista de los funcionarios estatales sospechosos de la ilegalidad.



La Fiscalía también indicó que otro de los delitos que cometieron los aprehendidos es ingresar al país medicamentos, ropa e insumos médicos de contrabando.

Contraloría auditará a Salud y Aduanas





La Contraloría investigará la emisión de carnés para personas con discapacidad. Esa entidad de control informó ayer que el contralor Pablo Celi emitió siete órdenes de trabajo para la realización de exámenes especiales. En un comunicado, la Contraloría señala que dichos exámenes se harán en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública (MSP).



La investigación también se realizará en la Aduana. En esa entidad, según el ente de control, se examinarán las importaciones realizadas por personas con discapacidad.



La indagación será por el período entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de julio del 2020. Se auditarán las importaciones de menaje de casas, bienes y vehículos de personas con discapacidad, servidores y funcionarios ecuatorianos realizadas con base en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas desde el 2015.

7% de importación de vehículos en el 2020



La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) señala que las importaciones de este tipo de vehículos en el 2020 representó el 7% de las importaciones totales en lo que va del 2020, más que en el 2019, cuando pesaron el 4% en el total. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), atribuye el incremento de unidades importadas al aumento en la entrega de carnés. Señala que las concesionarias solo son unas intermediarias en el proceso.



Napoleón Santamaría, tributarista, cree que la fiscalización que hagan las autoridades debe ser a cada vehículo importado en los últimos siete años para corroborar si los precios FOB declarados eran reales o subfacturados y, de esa forma, accedieron fraudulentamente a estos beneficios.