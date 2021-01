¿Cuándo volverán a activarse los salvoconductos en Quito?

La suspensión de salvoconductos dictaminada por el COE Nacional el 22 de diciembre del 2020 se prolongará siete días más en Quito. Así lo informó el mediodía de este jueves 14 de enero del 2021 Fernando Narváez, director de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Movilidad del Municipio.

Para ello, el Cabildo emitió una disposición transitoria en la que señala que los salvoconductos emitidos del 14 de septiembre al 21 de diciembre de 2020 quedarán sin efecto debido al pedido del COE hasta el 20 de enero, de tal modo que volverán a activarse a partir del jueves 21.



Mientras tanto, la emisión de nuevos salvoconductos estará limitada para citas médicas (con un máximo dos por semana), traslados al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela y para turismo justificado documentadamente. Las dos primeras tienen un tiempo de vigencia de 24 horas, mientras que la tercera dura 15 días con posibilidad de renovación.



En este caso, los establecimientos turísticos de alojamiento son los encargados de hacer el trámite para emitir el documento de circulación, exclusivamente para los turistas con reservas confirmadas en dicho negocio. Al momento, más de 170 establecimientos de alojamiento turístico se encuentran habilitados para cumplir este procedimiento.



Para la circulación del sector productivo se requerirán documentos habilitantes (RUC, RISE, Guías de Remisión o Credencial).



No obstante, Narváez señaló que las excepcionalidades seguirán vigentes. Se trata de las personas que no necesitan salvoconducto y a quienes no aplica la restricción.



Dentro de este grupo están, por ejemplo, las personas de la tercera edad. Quienes tienen más de 65 años pueden manejar cualquier día sin importar el último dígito de la placa.



Además, están exentos del salvoconducto las autoridades gubernamentales, los servidores de la salud pública y privada, los funcionarios de seguridad, el personal de vigilancia y seguridad pública, los funcionarios públicos y personal privado que realizan actividades técnico-operativas de sectores estratégicos, y los servidores de la Función Judicial, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado.



Asimismo, los servicios de courier y delivery, personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ayuda humanitaria y Ministerio de Educación. Tampoco necesitan salvoconducto el transporte público, transporte comercial ni las personas con discapacidad.



De acuerdo con la Resolución 060, la multa por contravenir el Hoy Circula es el 50% de un Salario Básico Unificado, es decir USD 200. Además, el retiro y retención del vehículo.



Según la Secretaría de Movilidad, del 14 de septiembre del 2020 al 14 de enero del 2021 se han aprobado 263 641 salvoconductos activos. De los cuales, 2 306 fueron por citas médicas, 131 695 para personas jurídicas, 129 273 para personas naturales, 359 para traslados al aeropuerto y ocho para turismo.



Asimismo, se emitieron 153 243 documentos que ya se encuentran inactivos, de los cuales 136 828 fueron por citas médicas, 16 345 para traslados al aeropuerto y 70 por turismo.

Narváez advierte que se ha detectado un mal uso y abuso de salvoconductos. Por ejemplo, hay personas que han emitido 90 o 100 documentos. Ellos deberán comprobar la relación laboral que tienen con las personas a quienes beneficiaron con los salvoconductos, caso contrario se los anulará. Al momento, la Secretaría se encuentra analizando los datos para luego realizar las notificaciones.