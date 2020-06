Juntos Podemos, movimiento de Paúl Carrasco, inicia acciones contra Pablo Celi en cuatro frentes

LEA TAMBIÉN

El contralor General del Estado, Pablo Celi, afronta nuevos procesos legales vinculados al proceso electoral. Paúl Carrasco, exprefecto de Azuay y presidente del movimiento Juntos Podemos, ingresó este martes, 30 de junio del 2020, una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo contra Celi.

Según Carrasco, el recurso busca que se declare la nulidad del informe de predeterminación de destitución y multa que emitió Contraloría, en contra de tres vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros siete funcionarios de la entidad, por mantener la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Podemos (Juntos) y Justicia Social.



En la demanda, el movimiento argumenta que se está atentando al debido proceso, a la seguridad jurídica y que se les estaría dejando en indefensión. “Diez años nos demoramos en tramitar la personería y ahora resulta nos quieren eliminar, además, están violentando el derecho a la organización y a la participación, a la honra, como puede decirse que se ha falsificado firmas, de niños, muertos, no existe nada de eso en el informe”, mencionó Carrasco.



Además de esa demanda, Juntos Podemos inició otras acciones contra Celi. El exprefecto de Azuay aseguró que se solicitó a la Defensoría del Pueblo que realice el seguimiento del caso. En la misma línea, presentaron una acción de protección ante un juez constitucional.



Pero eso no es todo. También plantearon una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con la que se busca la destitución del Contralor, por una supuesta usurpación de funciones.



Edmundo Sánchez, integrante de Juntos Podemos, presentó la denuncia, como persona natural, pues aduce que Celi intenta provocar un estado de conmoción e interferir en las elecciones generales del 2021. A su criterio, se trataría de una infracción grave, según lo determina el artículo 279 del Código de la Democracia.



Carrasco no adelantó si participará en las elecciones, pero explicó que Juntos Podemos no establecerá alianzas con ninguna otra organización. Además, se refirió a la ratificación del calendario electoral, según lo anunció el CNE este martes 30 de junio.

“Querían alargar el cronograma para supuestamente sacarle al señor Correa de las elecciones por el tema jurídico. Pero el TCE fue claro, no se puede alargar, ni permitir el alargue del cronograma, por lo tanto, se mantiene”, aseguró Carrasco.