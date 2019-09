El abogado de Laura Terán dice que ella solo recibía órdenes

LEA TAMBIÉN

Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, indicó que su defendida, durante la audiencia del caso Sobornos 2012 - 2016 elaboró un papelógrafo, con un organigrama, con nombres y apellidos porque su trabajo era precisamente arman una estructura con un registro de ingresos y egresos. El abogado Muñoz hizo las declaraciones este lunes 2 de agosto del 2019.

Muñoz, en entrevista en Teleamazonas, indicó que su defendida, durante la audiencia del domingo 1 de septiembre del 2019, recordaba los nombres con claridad debido que ese era su trabajo diario. "Tener que ir armado toda esa estructura, el registro de depósitos, egresos o de documentos que ingresaban, de documentos que egresaban. Todos los documentos pasaban por manos de ella subía a un flash memory que fue ordenado en el año 2017 que sea destruido, antes que comience el proceso del señor Glas".



El abogado Luis Muñoz dijo que por el perfil profesional de Laura Terán fue ganando posición dentro del ministerio público y que le daban más funciones y responsabilidades. “Ella estuvo a cargo del fondo de solidaridad que era el aporte que hacían los funcionarios de Rafael Correa y que se transformó cuando se convirtió en una bolsa de aportes de empresas privadas como donativos y aportes para campaña electoral". El abogado indicó que Laura Terán recibía ordenes directas de Rafael Correa a través de Pamela Martínez.



El archivo no pone claves, es una codificación para facilitar la nomenclatura de los documentos, luego de una firma de confidencialidad. El archivo, como tal, no encubre identidades, ahora la codificación que hacía Laura Terán para el gobierno si era ocultar identidades, y era para evitar que se publiciten los nombres y aportes a la campaña, dijo el abogado. "También hay jueces, casos como el 30-S, donde se menciona también a Pepe Acacho y Fidel Araujo", agregó.



En los 2 000 e-mails, por ejemplo, se pasa información a Pamela Martínez y le pasan a Laura Terán y esa bitácora se pasaba a manos de Rafael Correa. Terán recibía órdenes de Martínez y ella a su vez de Rafael Correa, indicó Muñoz.



El abogado señaló que no se revelan nombres porque hay un carácter de reservado.