Abogado dice desconocer si Dalo Bucaram regresará o no al país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El retorno de Dalo Bucaram al Ecuador es incierto. Así lo aseguró su abogado Jorge Acosta e indicó que eso será analizado por su cliente en su debido momento.

Acosta ofreció una rueda de prensa la mañana de este lunes, 27 de julio de 2020, desde su oficina en Quito. Allí, el abogado manifestó que Dalo Bucaram y su familia se mantienen en Miami, Estados Unidos. No confirmó si su defendido tiene intenciones de viajar a Panamá.



Aclaró que Dalo Bucaram y su familia llegaron a EE.UU. antes de la pandemia. Desde entonces, se han hospedado en tres sitios: en la casa de su hermana, en una vivienda de un amigo y después se ubicó en un inmueble de Daniel Salcedo.



En esta última propiedad habría pasado 10 días, según Acosta.



El abogado se refirió al proceso judicial por asociación ilícita que la Fiscalía sigue en contra de Dalo, su esposa Gabriela Pazmiño y sus hermanos Jacobo y Michel. Indicó que no existen evidencias de ningún delito y afirmó que tampoco hay orden de prisión preventiva sobre ninguno de los miembros de la familia Bucaram.



También manifestó que Dalo no tiene vínculos contractuales con el Estado y no es proveedor.



“No tiene a cargo la administración de ningún hospital, pero se lo vincula. Nos preguntamos por qué razón no están vinculados los que entregaron la administración de los hospitales. Por qué no hay autoridades indagadas. Por qué no han ido a declarar los ministros de Salud y a los directores del IESS”, indicó.

Acosta manifestó que no hay evidencias en contra de su cliente y que se trata de una persecución por el apellido que lleva.