Negación de la negación

La lógica desvergonzada en utilizar variados argumentos como alternativas de deducción o inferencia que sirvan para infiltrarse por los intersticios de la justicia, manipularla y burlarse de la ley subestimando a la población como si fuera débil mental y de fácil engaño se ha hecho un vicio gubernamental que desconcierta.

Es imposible que haya pellizcado un solo dólar, se dijo del exvicepresidente; él lo negó y actualmente está preso bajo sentencia.

No hemos cobrado en la comisión de investigación del 30-S, establecida por decreto como ad honorem, sin embargo ante los cuadros firmados de haber recibido y realizado gastos, se niega y se dice no recordar nada. Ante el reclamo de informes que deben reposar bajo custodia en la Contraloría del Estado, se dice con toda desfachatez que no existe ningún documento relacionado, y cuando se exhiben los archivos de la referencia se indica que no son auténticos, aunque tengan firmas, sellos y numeración de registro.



Cuando se sacan a relucir diálogos telefónicos de arreglos que supuestamente sirven de comprobación de una conspiración contra una autoridad de control, se dice que son del año pasado y que no han sido judicializados ni sujetos de una cadena de custodia.



Luego de la reunión del VI Gabinete Binacional Ecuador Colombia, por el titular de prensa se conoce que “Proponen crear una fuerza de tarea conjunta entre militares de Colombia y Ecuador” (EL COMERCIO, 14 Febrero 2018), “Vamos a reportarle a nuestros presidentes otras iniciativas en materia de acción integral binacional, como la recreación de una fuerza de tarea conjunta, reforzar los blancos de alto valor para nuestras fuerzas”, dijo Villegas en una rueda de prensa en la que estuvo su homologo ecuatoriano, Patricio Zambrano.



Asimismo, el ministro de Defensa colombiano Villegas dijo que “el Gobierno colombiano le ofreció al ecuatoriano la posibilidad de que los oficiales de alto rango de ese país participen en las operaciones militares en la frontera”.



Ante la gravedad del compromiso, el ministro Zambrano una vez llegado al país, lo negó sin el menor rubor, desconociendo que el Ecuador realiza una seguridad cooperativa con Colombia, que no es una seguridad colectiva o “alianza” ante su conflicto interno. La razón del proceso político de paz que está realizando Colombia con las FARC y ahora con el ELN, es por ser insurgentes, y no por narcotráfico.



Estamos viviendo una época sin seriedad, de un vicio consuetudinario de negación de la negación; es decir habituándonos a soportar una descarada serie de contradicciones que aparentemente anulan o niegan la existencia de hechos anteriores para posteriormente volverlas a negar, pero siempre conservando el contenido de una realidad irrefutable.



Para afrontar una realidad se requiere honestidad, dignidad y respeto de los gobernantes, para que nos representen.