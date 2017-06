¿Justicia independiente?

¡La vamos a ver! “Seis juicios se han iniciado por tuits y mensajes en las redes” “El último expediente se abrió en contra del periodista Luis Vivanco, quien compareció ayer en la Fiscalía de Pichincha”.- (EL COMERCIO,19-05-2017). El señor Vivanco ha publicado un mensaje en Twitter. Allí, el comunicador mencionó la palabra revolución y publicó una foto tomada en un operativo antidrogas”. “Sobre estos colchones descansa la revolución”, escribió. “Ahora, agentes de la Fiscalía lo investigan por un presunto delito de “intimidación”.

Una voluntad de persecución rigió en el último gobierno. Ahora, hay una nueva época, cuyos resultados indicarán la vigencia o no de la libertad de expresión en el país. Adicionalmente, bajo esa misma voluntad se incluye en proceso penal a la encuestadora Cedatos, como persona jurídica; y, de paso, al director Dr. Polibio Córdova, por supuesto delito de uso de documento falso privado, cuya consecuencia sería la cárcel por tres a cinco años.



Según la versión constante en EL COMERCIO, la Fiscal acusadora … “presentó el testimonio de un exempleado de la encuestadora”, hoy considerado “clave”, quien ha dicho que la firma supuestamente modificó “algunos datos principales de encuestas hechas durante la primera y segunda vuelta electorales” Y añadió que “se reducían los niveles de aprobación del Presidente y Vicepresidente y se disminuía la intención de voto para el candidato Lenín Moreno y aumentaba la intención de voto a Guillermo Lasso”…



Como la persona jurídica –Cedatos- no puede ir a la cárcel, es improcedente una condena al Dr. Córdova, si se tiene en cuenta que … “las personas jurídicas son penalmente responsables por los delitos cometidos “para beneficio propio o de sus asociados” (Art. 49,COIP) ¿La elección de los candidatos presidenciales es beneficio propio de la encuestadora? ¿Cedatos y el Dr. Córdova, son asociados de los candidatos de oposición?

La denunciante contra el Dr. Córdova es una alta autoridad de la Asamblea, hoy Ministra de Justicia. Todo esto huele a artificio y afán de sancionar a quien no se alinea con las fuerzas políticas gobernantes.



Otro asunto inmediato: la lista de beneficiarios de 33.5 millones entregados por la Compañía Odebrecht, como sobornos, a algunas autoridades. Se habla ya de que es información reservada. Si se inician procesos penales, la primera parte –investigación previa- es también reservada (Art.584 COIP) y puede durar hasta dos años.



Antes de iniciar la investigación previa, cuando aún no es reservada en nuestro país, la lista podría ser puesta a conocimiento público. Tanto el Presidente Moreno, cuanto el Fiscal General Dr. Baca, han prometido ser implacables en el combate a la corrupción.



¡Ahora ya no hay pedidos provenientes desde sabatina o de Carondelet!