Foro en Tulcán:van candidatos

A un “Foro Económico” de salvataje fronterizo se realizará el jueves 5 de enero en Tulcán y los candidatos presidenciales están siendo invitados -varios han aceptado ya- para dar realce al evento y contribuir a enfrentar la situación de la zona carchense, afectada desde hace tiempo -y más en los últimos años- por ya conocidos problemas.

El acto se realizará en el teatro Lemarie, desde las tres de la tarde. Los organizadores invitan a los postulantes para intercambiar ideas y posar para una foto histórica, titulada “los 8 del trato”.

Todo eso se está preparando con el entusiasmo de una ciudad fronteriza que tiene muchas cosas que contar -varias de ellas tristes- a sus visitantes.



La provincia del Carchi sufre más desde que la vecina Colombia devaluó el peso y el Ecuador no puede hacer lo mismo con la moneda que funciona en el país desde el año dos mil. Si, claro, se llama dólar.



Los ecuatorianos se cansaron del sucre, que era su moneda propia, porque -según dijeron- se dejaba devaluar a cada rato y ahora no quieren volver al pasado en ese tema tan importante y sui generis.



El Jefe Rafael era adversario del mister dólar pero acepta que no puede atreverse a despachar la moneda gringa y pasar sustos con la moneda que rinde homenaje al Gran Mariscal de Ayacucho.



Cosas de la economía y de la vida, estimados carchenses.



Bien, por otra parte, que inviten a los candidatos presidenciales. Vistos desde el punto de vista político tienen sus altos y bajos. Pero desde el punto de vista humano son, sin excepción, buenas personas. Hay un general retirado que fue un valiente y avispado defensor de la patria en la frontera.



Una dama guapa, vivaz y dispuesta a la lucha. Un humorista profesional, cantante y con experiencias ginebrinas, a quien -de vez en cuando- le gusta, o le gustaba, llevar un poco la contraria a sus amigazos.



Un banquero que se enamoró de la política y que se expone a un castigo si se atreve a triunfar. Un par de jóvenes muy simpáticos -Dalo e Iván- que compiten en la categoría 33-34 años y lo hacen con alegría y entusiasmo. Un ex fiscal que fue compañerito del Jefe Rafael en Lovaina y ahora es un poco opositor.



Un ex canciller que es candidato porque sigue siendo hincha del coronel Lucio. Buenas personas, en realidad, que desde ya merecen un aplauso si llegan con más de una idea a Tulcán.

Por cierto, los ocho aspirantes a ocupar el trono correísta no van a sufrir como los tulcaneños, quienes se han cansado de mirar miles de carros que se pasan de largo, ignorando a una linda ciudad de la patria. Los invitados van a visitar Tulcán un jueves tranquilo.



Pero va a ser una visita grata que puede dar aliento a los olvidados y dejar más de una idea positiva.



Bien por los organizadores y los visitantes. Esperamos que no falte una linda foto y una despedida con aplausos.