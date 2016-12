Correcciones: impuestos

Parecería que la Revolución Ciudadana a través de una buena gestión, logró un incremento en la recaudación tributaria con respecto al PIB. Esto sin tomar en cuenta el valor absoluto de la recaudación por incremento de la economía.

No necesariamente es así, el incremento ha sido solo un 2,25% a pesar de las innumerables reformas . El gobierno ha recaudado en 9 años de gestión USD 85 228 millones que con respecto al PIB acumulado en estos mismos años representa un 12%, en los 10 años anteriores el promedio fue de 9,75%.



El ingreso tributario, también ha crecido por una incoherente incorporación de nuevos conceptos tributarios y por el aumento de las tasas que se aplican. Incrementos en valores a los consumos especiales, sobretasas arancelarias, impuestos específicos a ciertos productos, aumentos de tasas generales, anticipo de impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, tierras rurales, herencia, vehículos, espectáculos públicos. Todo esto ha provocado una carga tributaria para la operación privada que no ha permitido que la dinámica del consumo el aumento el PIB .



¿Cuáles deben ser las correcciones?



Eliminación del anticipo del impuesto a la renta.- Conceptualmente un impuesto se debe calcular de la renta que ocurre en el mismo periodo y debe ser un valor proporcional, el anticipo, presuntivo e irreal traslada al Estado valores que no corresponden a dicha renta, pasando de tasas efectivas de 22% a unas muy superiores, hasta irracionales. (cuando las empresas ganan poco o tienen pérdidas).



Eliminación total del impuesto a la salida de divisas.- Este en un concepto equivocado y provoca un impacto negativo neto en la economía. Países vecinos han sostenido niveles de inversión extranjera promedio de USD 10 mil millones por año ( considerando un multiplicador de ingresos de 5 veces y un margen de 5%) esto hubiese significado un impuesto a la renta adicional de 4 950 millones para el periodo de 9 años del gobierno y un equivalente de 2 700 millones en recaudación de impuesto al valor agregado. El impuesto acumulado por salida de divisas ha sido de USD 5 816 millones. La incorporación de este impuesto es claramente una torpeza tributaria, en un país donde el riesgo por pérdida de valor de la moneda es inexistente y la posibilidad de tener estos niveles de inversión extranjera una realidad. Adicionalmente se hubiera tenido generación de al menos 800 000 empleos que buena falta hacen.



Eliminación de impuestos, tasas y sobretasas.- La excesiva carga tributaria reduce la capacidad de generar y consumir, más allá de lo importante que es la correcta distribución y asignación de recursos a actividades de salud, social, educación, apoyo comunitario, hay que dotar a un país de un nivel tributario que permita crecer y redistribuir la riqueza a través del salario con empleo fijo y formal.



Columnista invitado