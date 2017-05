Algunas cifras de los diez años

La década del correísmo va a terminar en menos de cinco días; el gobernante sucesor quien fuera una época su vicepresidente, heredará USD 2081 millones de déficit, según el Observatorio de Política Fiscal, cifra que se refleja en el incremento de la deuda pública interna y en el exterior de USD 13 492.4 millones, que son el 28.8% del Producto Interno Bruto-PIB, que ha crecido al 40.2% en marzo del 2 017, eso cuantificado son USD 40 465.2 millones. Una parte de esos fondos públicos sirvieron para el incremento de empleados públicos que fueron 457.469 el 2007 para crecer a 672.420 el 2017, esto es 7.6% de personas con empleo que representan el 8.7%. A ese ritmo se dio el incremento de entidades gubernamentales, esto es a 22 Ministerios, 6 Ministerios-coordinadores y 13 secretarías al 2 016 que son 41, distribuidos en 18 Ministerios y 12 Secretarías creadas.

La inflación acumulada ha crecido del O.46% al 0.86%, mientras que en el sector salarial pasó de la duplicación del básico entre USD 170 al 2007 y USD 375 al 2017, y el ingreso familiar subió de USD 317.34 a USD 700 mensuales, y la canasta básica familiar que fue de USD 455 el 2007, a USD 706.04 en abril de este año. Sin embargo, hay más de la mitad de la población económicamente activa, esto es, de aquellas personas en edad de trabajar, que buscan empleo; otro sector que gana menos del salario mínimo se calcula en 24.7%, la que está subempleada en el 21.4%, y la que no recibe remuneración tiene 10.9%, según cifras del INEC-Instituto de Estadística y Censos- lo que sumado alcanza el 57% de la población económicamente activa, cuando el desempleo se encuentra en el 4.4% y el empleo adecuado pleno llega al 38.5%, segmento que gana igual o un poco más del salario mínimo. En términos del salario, las personas con empleo reciben USSD 325.1, y entre los subempleados es de USD 151.73. Sin embargo, hay un avance en el porcentaje de afiliados al IESS : pasó del 29.5% a 42.3% entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2016.



En el sector laboral el desempleo llega 5%; el empleo no clasificado tiene igual porcentaje, mientras que el empleo adecuado cubre el 43.2%, y el empleo inadecuado el 50.8%, cifras que comparadas con el 2016 son 5.2% para desempleados y 0.2% para el empleo no clasificado; en cambio, fue el 41.2% en el sector de empleo adecuado, que se considera cuando las personas ganan igual o más del salario mínimo, y el 53.4% para el empleo inadecuado que es el de personas que ganan menos de ese monto mínimo.

El economista Alberto Acosta, aliado de este gobierno en los primeros años y ahora endurecido crítico, afirma que “la estabilidad política ha sido gracias a los enormes ingresos fiscales, los mayores de toda la época republicana y el enorme poder acumulado, atropellando a la Constitución”.