En una entrevista, en el programa Camilo en CNN en Español, Jorge Ramos periodista de la cadena Univisión se define como un anfibio.

La entrevista era sobre el libro publicado por Ramos, Stranger, que define la situación de los inmigrantes en Estados Unidos en el gobierno del Presidente Trump. Una charla muy amena, ambos latinoamericanos radicados en Miami, coinciden en que se sienten extraños luego de haber vivido más de 20 años allí. Se sienten extraños porque la nueva política les define como posibles expulsables.



Anfibio es el animal vertebrado que en sus primeros años de vida vive en el agua y en la edad más adulta es semi-terrestre, es el que puede desempañarse bien en cualquiera de los dos hábitats y realmente pertenece a ambos.



Pero también brinda beneficios al ecosistema en cada uno de los dos lugares.



Ramos es mexicano y también estadounidense, su hogar está en el Distrito Federal, donde nació, se formó y compartió con sus padres y hermanos durante sus primeros años de vida. Su residencia actual está en EE.UU. donde comparte con su familia y se ha desarrollado como un profesional exitoso.



Se siente un extraño porque eso le dice el jefe de gobierno a él y a cada uno de los inmigrantes que han llegado al país.



Que opinarían Adams, Lincoln y Roosevelt sobre el libro de Ramos, sería una conversación sin entendimiento, ellos no comprenderían lo expuesto. Tendrían que salir del país y volver a entrar y encontrase con alguien que diga que lo hecho por sus padres, abuelos y ellos mismos no tiene validez, porque deben irse ya que el Presidente opina así.



Es muy difícil determinar cuando la Historia termina, o intentar volver a escribirla, no se puede poner una fecha para decir que de hoy en adelante los inmigrantes son y antes no eran.

Los Estados Unidos, que son unidos, porque son muchos y porque son diferentes y tienen diversidad de personas que habitan en cada uno de ellos, es un conglomerado de personas de diferentes razas, orígenes, religiones, preferencias sexuales e interés políticos. Desde los Chinos de Los Ángeles pasando por los chicanos de Texas y los “red necks” de Alabama, que son más migrantes que los otros, porque llegaron antes, han formado la República como es hoy en día y son parte de la misma. Negar este derecho es pretender expulsar a todos, porque realmente nadie es de ahí y todos llegaron en algún momento.



“Lets make America Great Again”, en realidad siempre ha sido y no por el hecho de fabricar autos o por tener siderúrgicas de gran tamaño, sino porque es el ejemplo de lo que debe ser el mundo, un lugar donde todos pueden vivir y compartir como iguales.



El entendimiento del lugar donde uno vive es importante, el entendimiento del país que uno dirige es imprescindible.