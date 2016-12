Perro no se movió del lado de su amiga herida en Ucrania

Una pareja de perros dio una muestra fidelidad en Ucrania casi al terminar el 2016. Los canes permanecieron dos días en medio de una vía ferroviaria luego de que un tren lastimara a uno. Al no poder caminar, el animal que se encontraba ileso prefirió quedarse junto a su amiga y esperar por ayuda.

El hecho conmovió a Denís Malaféev, que tras escuchar la historia de los canes, acudió al lugar donde permanecían. Según una publicación en la cuenta de Facebook de Malaféev, difundida el 25 de diciembre, el hombre constató que la perra estaba herida y no podía caminar. Razón por la que su acompañante decidió quedarse en el sitio para poder abrigarla y protegerla cuando pasaban los trenes.





"Oí a un tren llegar y me sentí inquieto. Al escuchar la señal del maquinista, el perro se acercó, se pegó a la perra y se tumbó a su lado. Ambos bajaron la cabeza, apretándola contra el suelo, y el tren pasó por encima de ellos. ¡Chicos, el perro ha estado haciendo esto durante dos días seguidos, solo piensen en eso!", escribió el hombre tras filmar la impactante escena.



"¡La abrigó durante dos días para que no se congelara y corrió peligro cada vez que pasaba un tren! No todos los humanos serían capaces de hacer algo así", añadió.



La publicación fue compartida más de 68 0000 veces y cuenta con más de 7 000 comentarios. Los videos que muestran a los canes en la vías tienen más de 1 millón de reproducciones, hasta este 28 de diciembre.



Luego de ser rescatados, los perros fueron trasladados a un centro de acogida para animales. En una publicación posterior, Malaféev comentó que tras realizar los exámenes respectivos a la perra se encontró que no existían fracturas de hueso, pero si moretones y hematomas. También, bautizó a la pareja como Panda y Lucy y relató que su estado de salud es estable.