Mafalda busca un hogar para toda su vida

Mafalda tiene cerca de dos años. Es una perra mestiza, cariñosa, amigable y juguetona que se acerca a los niños con mucho cuidado. Es perfecta para una familia, pero no ha encontrado una.

Fue rescatada en el 2015, cuando apenas era una cachorra. Estaba en media calle en pleno aguacero. No buscó refugio, se quedó esperando que alguien le ayude. Pasaron las horas y esto no pasó. Al final, fue rescatad por voluntarios de la organización ALA.



La trasladaron a una clínica veterinaria para hacerle exámenes y verificar que se encuentre en buen estado. Afortunadamente, estaba sana. Solo tenía una infección estomacal y unas cuantas pulgas. Todo se solucionó pronto.



Mafalda ha vivido en cuatro hospedajes pagados toda su vida. No ha encontrado hogares temporales ni uno definitivo que esté dispuesto a cuidarla para siempre. En uno de los lugares donde tuvo que vivir, permaneció confinada a un espacio muy pequeño. Esto le generó ansiedad. Pero esto también se solucionó. Contaron con la ayuda de Carlos Araujo, especialista en comportamiento canino, y esta pequeña recuperó su confianza y su equilibrio.



Se alimenta de balanceado, tiene actividad media y es sumamente alegre. ALA ya no puede continuar pagando el hospedaje actual (USD 150 mensuales) y necesita encontrar un hogar urgente. Solo necesita un patio pequeño y paseos diarios.



Si estás interesado en adoptarla puedes comunicarte con la fundación al correo [email protected]. También puedes enviarnos un mensaje con tus datos de contacto a [email protected].