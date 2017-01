Mozart fue abandonado y necesita una segunda oportunidad

Mozart fue rescatado por la organización Patitas Callejeras en el 2016. Es un perro sociable y alegre que sería un complemento perfecto para una familia. Pero nadie ha llamado a preguntar por él, tampoco ha recibido donaciones de alimento y sus cuentas en la veterinaria no han podido ser pagadas.

El peludo de un año y medio de edad tenía una familia, pero lo abandonaron junto a su hermanito cuando sus dueños se cambiaron de casa. Cuando se hallaron solos, permanecieron en el único lugar que era conocido para ellos y aunque algunas personas los ayudaron, otras querían hacerles daño.



Está sano, esterilizado, con sus vacunas al día y listo para ir a un hogar. Su hermano Chulpi ya fue adoptado, pero nadie se ha interesado en él. “Los perritos criollos no son del agrado de la gente”, escribió Freire en su blog.



Pese a que sufrió indiferencia, no guarda resentimiento hacia los humanos. Al contrario, es amoroso y está dispuesto a llenar de amor a la familia que lo hagan parte de su hogar. Mozart es un “ángel de cuatro patas”, según lo describe la rescatista, que sería ideal para una familia con niños, pues le encanta jugar con ellos. Es de color negro con orejas largas y siempre alerta.



Mensualmente, la organización debe pagar USD 150 por su hospedaje y es un rubro que ya no pueden cubrir. Si estás interesado en darle un hogar puedes comunicarte con la organización al teléfono 0999739781 en horas laborables o enviarnos un mensaje con tus datos de contacto a [email protected].