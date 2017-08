Las mascotas son los nuevos favoritos de la publicidad

Perros y gatos son las nuevas estrellas de las redes sociales. Los perfiles de algunos de estos animales tienen cientos de miles de seguidores, lo que les ha valido convertirse en los nuevos favoritos de las marcas de ropa, maquillaje, automóviles, accesorios y comida.

Los ‘influencers’ son casi celebridades. Las personas los reconocen en las calles y se toman fotos junto a ellos. Además, registran jugosas ganancias gracias a los anuncios publicitarios de sus cuentas.



Sus ingresos se basan en la cantidad de seguidores que tienen. Aquellos que pasan el millón de ‘followers’ pueden ganar entre USD 5 000 y 10 000 por cada publicación realizada en Instagram.



Los productos que promocionan son variados. La industria del maquillaje ha buscado algunos de estos canes para promocionar sus productos ‘libres de crueldad’. NYX, Urban Decay y The Body Shop están promoviendo la creación de maquillaje no probado en animales y pagando, al mismo tiempo, decenas de miles de dólares a sus embajadores de cuatro patas.



Toast, una cavalier king charles spaniel, fue rescatada de un criadero. No tiene dientes, por lo que su lengua cuelga a un lado de su boca.

Do you think if Prince William was a dog we'd get married? Una publicación compartida de TOAST MEETS WORLD™ (@toastmeetsworld) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 7:16 PDT



Su cuenta supera los 380 000 seguidores y ha realizado campañas para Scotch Brite y para Karen Walker Eyewear.

Swans are for Basic B's. If you need me this summer, I'll be on a #CasperFloatie and filling the cup holders with lime La Croix, duh. Don't want to be basic? Now through 6/14, any @casper mattress comes with a floatie. #ad Una publicación compartida de TOAST MEETS WORLD™ (@toastmeetsworld) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 12:00 PDT



Estos animales de compañía tienen incluso mánagers. La estadounidense Loni Edwards es directora de The Dog Agency. Maneja las cuentas de Tuna Melts My Heart, Crusoe The Dachshund, Harlow and Sage y The Dogist, algunos de los más populares en la red.

Come and knock on our door! Una publicación compartida de Harlow, Sage, Indiana & Reese (@harlowandsage) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 11:17 PDT



Gracias a las ganancias de estos anuncios, algunos dueños han renunciado a sus trabajos para dedicarse exclusivamente a sus animales. “Las mascotas les están ganando terreno a las personas en términos de viralidad y aceptación”, dijo Edwards en una entrevista para la revista Forbes.