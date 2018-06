Murió Manuela, la fiel perra de tres patas del ex presidente Mujica

Manuela, la famosa perra del ex presidente de Uruguay José Mujica que lo acompañaba durante entrevistas y actos protocolares, murió este jueves 7 de junio de 2018, informó el noticiero local Subrayado. El animal tenía 20 años.

La perrita había perdido una de sus patas luego de resultar herida en un accidente con el tractor que conducía Mujica, en un predio rural que el ex mandatario y su esposa, la ahora vicepresidenta Lucía Topolansky, tienen a unos 30 minutos al oeste del centro de Montevideo.

La perra acompañaba a Mujica en actos protocolares. Él decía que era el miembro más fiel de su gabinete. Foto: AFP.



Topolansky contó una vez que en ese episodio la perra Manuela no perdió la pata, pero después se peleó con otra perra, que la mordió en esa parte lesionada y se la inmovilizó definitivamente.



Mujica llegó a decir alguna vez que Manuela fue la integrante más fiel de su Gobierno, por lo cual no dudaba en mostrarla junto a él, incluso en algunas actividades protocolares.La mascota, fue sepultada en el terreno donde vive Mujica con su esposa.



Sobre la pintoresca mascota de Mujica se escribieron reportajes en medios internacionales, ya que cuando entrevistaban al político y ex guerrillero uruguayo ella siempre aparecía. "Ella ya venía como parte del paquete...con sus tres patitas", recordó Topolansky.