Tres formas de ayudar a los animales callejeros en el verano

Parece ser que el verano se instaló en Quito. Durante estos días las mascotas necesitan tener agua fresca disponible todo el día, un lugar para cubrirse del sol, y precaución de no salir durante las horas más cálidas para evitar quemaduras.



¿Y los animales callejeros? El calor es el principal enemigo de los animales que no tienen dueño y viven en la calle y para ayudarlos hay ciertas acciones que se pueden tomar. Estas también sirven para los días calurosos del resto del año.

Un problema frecuente para los perros y gatos sin hogar durante estos meses es encontrar fuentes de agua. El calor hará que tengan más sed y necesitan mantenerse hidratados. Una recomendación de las organizaciones de protección animal es colocar recipientes con agua fresca fuera de tiendas, locales comerciales o casas.



Los perros y gatos pueden trasladarse largas distancias en busca de alimento. Otra forma de ayudarlos es colocar recipientes con comida. Esto ayudará a que no tengan que deambular largas horas sobre el pavimento caliente.



Los lugares para descansar también son necesarios. Muchos animales buscan la sombra junto a una casa o bajo un auto estacionado. "No cuesta nada dejarlos ahí, ofrecerles un espacio para cubrirse del sol", dice Estefanía Paredes, rescatista independiente. "A veces la gente los ahuyenta, pero no causan ningún problema. Solo necesitan descansar para seguir su camino", agrega.