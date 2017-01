Ecuador propondrá revisión a la salvaguardia cambiaria en la CAN

Ecuador propondrá revisar el tema de la salvaguardia cambiaria dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de que asuma la presidencia pro tempore del organismo andino.

Así lo indicó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, la mañana de este lunes 30 de enero del 2017, durante una actividad en la Universidad de Guayaquil. Ecuador aplicó salvaguardias cambiarias a Colombia (21%) y Perú (7%) en diciembre del 2014, como respuesta a la depreciación de las monedas de estos países. La medida no gustó a Colombia y Perú por los efectos que, según sus argumentos, causaba a sus economías.



Dos meses después, en febrero del 2015, la Secretaría General de la CAN, desautorizó la aplicación de la sobretasa, y dispuso su levantamiento inmediato.



Ecuador cambió la salvaguardia cambiaria por una salvaguardia general, en marzo del 2015.



“Vamos a llevar al interior de la CAN la propuesta, que tiene que ver con la posibilidad de revisar el tema de la salvaguardias cambiarias, que nos permitiría en un momento dado podernos de alguna manera proteger de las depreciaciones de los países vecinos”, expresó Cassinelli.



El Ministerio de Comercio Exterior y la Universidad de Guayaquil firmaron este lunes 30 de enero del 2017 un convenio con el objetivo de potenciar los emprendimientos de los estudiantes. El acuerdo fue suscrito por el ministro Cassinelli y el rector de la universidad, Galo Salcedo, en el auditorio de la Facultad de Educación Física, en la ciudadela universitaria. Allí se realizó la jornada Ecuador Xporta, para dar a conocer sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea.



Cassinelli, quien inauguró el evento, se refirió también a la canasta fronteriza, una medida que adoptó el Gobierno para reducir el contrabando y proteger a los comerciantes de las ciudades de frontera. “Tenemos resultados positivos a fin de año, la que mantenemos con Colombia es un aspecto a resaltar. Si bien es cierto uno de los temas que todavía nos preocupan es que no todo el mundo utiliza sus cupos, también es cierto que de alguna manera hemos podido paliar esas condiciones adversas de comercio”.



El titular de Comercio Exterior recordó que con el acuerdo con la UE, problemas como el contrabando de licores, “han quedado ya minimizados”. Con el acuerdo con la UE, Ecuador importa licores desde ese bloque con cero aranceles.