EL COMERCIO estrenó, este jueves 14 de agosto de 2025, D-Bate, un nuevo programa digital de debates políticos que combina rigor informativo con un tono fresco y cercano para llegar a todas las audiencias, en especial las jóvenes. El tema del primer episodio fue: la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos en Ecuador

Cada capítulo parte de un detonante cultural: un meme, una escena de película o una canción relacionada con el tema político central. A partir de ese guiño, los invitados —políticos, analistas, activistas y ciudadanos— abordan los asuntos de coyuntura con un lenguaje claro, ejemplos cotidianos y referencias que conectan con las redes sociales.

Primer episodio sobre el financiamiento público de los partidos políticos en Ecuador

El primer episodio analiza los cambios recientes en la legislación de partidos políticos y el impacto del Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral, ya aprobados por la Asamblea Nacional. Con la frase “los nuevos chiros del Ecuador”, el programa abre la conversación sobre el financiamiento y la transparencia en las organizaciones políticas.

Para este efecto, asistieron al panel la activista política Anita Álava y el analista político y electoral Alfredo Espinosa.

Espinosa recordó que desde 2008 el Estado entrega dos tipos de fondos: uno para administración y capacitación (Fondo Partidario Permanente) y otro para difusión de propuestas en campaña (Fondo de Promoción Electoral).

Subrayó que las redes sociales no están incluidas en este segundo rubro. Álava señaló que la eliminación podría obligar a las organizaciones a ser más recursivas y acercarse a la ciudadanía, aunque advirtió que eso también abriría espacio a la influencia de capitales privados.

El uso de los fondos

El debate incluyó críticas al uso histórico de estos fondos. Los invitados coincidieron en que muchos partidos no invirtieron en formación ni en investigación, sino en gastos ajenos a su objetivo.

Espinosa recordó casos de uso indebido de recursos y controles deficientes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Álava citó que, en 2022, el CNE aún no había concluido auditorías de 2016.

Otro punto de preocupación fue el posible ingreso de dinero ilícito a la política. Espinosa advirtió que, sin financiamiento estatal y con controles débiles, el vacío podría ser llenado por el narcotráfico u otros actores ilegales. Anita Álava enfatizó el riesgo de desigualdad en la promoción electoral, sobre todo en elecciones locales, donde solo empresarios o actores con recursos podrían sostener campañas.

La consulta popular que se viene

El programa también abordó la dimensión política de la consulta popular. Álava consideró que la pregunta sobre la eliminación de fondos es “popular” y funcional a la estrategia de comunicación del Gobierno.

Espinosa sostuvo que el tema central del referéndum es la Corte Constitucional y que la eliminación de recursos actúa como imán para el voto en bloque. Ambos coincidieron en que la campaña se librará principalmente en redes sociales, con un impacto directo en la percepción ciudadana.

La conversación cerró con una reflexión sobre la necesidad de controles efectivos, transparencia en el origen de los fondos y vigilancia ciudadana para evitar que la eliminación de recursos públicos a los partidos derive en un debilitamiento de la democracia.

Cómo se hace D-Bate

La conducción recae en Jorge Imbaquingo, periodista de EL COMERCIO, acompañado de Don Gato, quien introduce y contextualiza cada segmento. La escenografía es minimalista, con planos dinámicos y cortes rápidos que mantienen el ritmo visual propio de las plataformas digitales.

La producción apuesta por la interacción con la audiencia. A través de redes sociales, los usuarios pueden enviar sus memes, preguntas o comentarios que luego son incorporados en el debate. La meta es construir una comunidad que participe activamente en la discusión pública, con humor, creatividad y análisis crítico.

D-Bate está disponible en las plataformas digitales de EL COMERCIO, con estrenos semanales y clips destacados EN YouTube. La consigna es clara: aquí, callar no es una opción.

Informe extra: el sistema político en Ecuador

