04 de mayo de 2023 22:17

Ed Sheeran absuelto por un jurado tras demanda por plagio

Un jurado de Nueva York absolvió hoy al cantante británico Ed Sheeran por la acusación de plagio parcial en una canción del tema "Let´s get it on", tras dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan; ocurrió el jueves, 4 de mayo de 2023. Video: Agencia EFE.