Ya hay fecha para los partidos que faltaban de la fecha 7 en LigaPro

El juez Álex Cajas sufrió la agresión en el partido que disputaba Aucas y Macará. Foto: captura

Redacción Bendito Fútbol (I)

La jornada 7 de la LigaPro no se disputó completa. Tres partidos fueron reprogramados porque los árbitros no se presentaron, como protesta a la agresión de uno de sus colegas.

El árbitro agredido fue Álex Cajas. El colegiado recibió un puño del preparador de arqueros de Macará, Héctor Lautaro Chiriboga durante el enfrentamiento entre el equipo ambateño y el Aucas el 20 de agosto del 2022 en el estadio Bellavista.



Por tal motivo, los partidos de Universidad Católica vs. 9 de Octubre, Emelec vs. Deportivo Cuenca y Delfín vs. Mushuc Runa fueron suspendidos.



Sanción para el agresor

Héctor Lautaro Chiriboga fue suspendido por un año y tres fechas tras golpear al árbitro Álex Cajas. La Comisión Disciplinaria de la LigaPro tomó la decisión.



Según el acta, la sanción se debe a “insultar, empujar, amenazar y golpear al juez”. Chiriboga se disculpó en días pasados en un comunicado -en el que también cuestionó al juez- y dijo que aceptaría la sanción.



Además de la suspensión, el exarquero tendrá que pagar una multa de USD 4 000. También fue sancionado el asistente técnico Borys Fiallos, por insultar y golpear al juez; él deberá pagar nueve meses y tres fechas de suspensión, más una multa de USD 2 000.



Nuevos horarios

Los partidos restantes de la séptima fecha ya tienen nuevo horario. Sin embargo, un compromiso aún tiene horario por definir.



Universidad Católica recibirá al 9 de Octubre el sábado 24 de septiembre, en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:00.



El segundo cotejo, entre Emelec y Deportivo Cuenca se jugará el domingo 25 de septiembre, en el estadio George Capwell, a las 18:00.



Por otra parte, el duelo entre Delfín vs. Mushuc Runa aún no tiene fecha establecida para jugarse.