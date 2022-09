¿Cuándo juega el Brighton y otros equipos con ecuatorianos?

Moisés Caicedo cumple su segunda temporada en el Brighton de la Premier League. Foto: Twitter Moisés Caicedo

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los futbolistas ecuatorianos que militan en clubes de Europa y América tendrán una intensa actividad este fin de semana. El encuentro entre el Brighton vs. Leicester City, programado para el domingo 4 de septiembre de 2022 desde las 08:00 (hora de Ecuador), en el Falmer Stadium, es el que mayor interés causa entre los aficionados tricolores.



La presencia de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento mantiene a la expectativa al país que se entusiasman por el gran arranque de temporada en Inglaterra.



Jugadas las cinco primeras fechas, las 'Gaviotas' del Brighton se colocan en la cuarta posición con 10 puntos, cinco menos que el Arsenal, el único líder con puntaje perfecto y que se apunta uno de los mejores arranques de temporada de los últimos años.



El Leicester no pasa por su mejor presente y navega, peligrosamente, en la última posición con un punto. Sus cuatro recientes presentaciones se saldaron con derrota. La última fue 0-1 ante el Manchester United de local.



El sábado 3 de septiembre en Alemania, el Bayer Leverkusen intentará seguir con su proceso de recuperación y recibirá en su casa al Friburgo desde las 08:30. No contará con Piero Hincapié, expulsado en la última fecha.



Un día después y la misma hora, el Augsburgo con Carlos Gruezo como protagonista, intentará dejar de las dos derrotas en fila y volver al triunfo recibiendo al Hertha Berlin. Sumar de a tres es imperioso para alejarse de la nada deseada zona del descenso.



En España el Valladolid cerrará la cuarta fecha el lunes 5 de septiembre desde las 14:00 ante el Almería. La presencia de Gonzalo Plata aún está en duda y se espera su recuperación para que vuelva a sumar minutos.

​

Bundesliga

3 de septiembre

08:30 Leverkusen vs. Friburgo

​

4 de septiembre

08:30 Augsburgo vs. Hertha Berlin

​

Premier League

4 de septiembre

08:00 Brighton vs. Leicester City



Liga española

5 de septiembre

14:00 Valladolid vs. Almería

​

Liga belga

2 de septiembre

13:45 Brujas vs. Cercle Brugge

​

3 de septiembre

09:00 Genk vs. STVV



4 de septiembre

06:30 Anderlecht vs. Leuven

09:00 Antwerp vs. Westerlo

​

Los partidos en países de América

MLS (Estados Unidos)

3 de septiembre

14:30 Minnesota vs. FC Dallas

16:30 Columbus Crew vs. Chicago Fire

18:30 Cincinnati vs. Charlotte FC

19:30 Nashville vs. Austin FC

​

4 de septiembre

20:00 Seattle Sounders vs. Dynamo

21:30 LAFC vs. Real Salt Lake

​

Liga MX

2 de septiembre

19:00 Necaxa vs. León

21:05 Juárez vs. Cruz Azul



3 de septiembre

17:05 Pachuca vs. Santos

19:05 Monterrey vs. Mazatlán

19:05 Atlas vs. Pumas

21:05 América vs. Tigres

​

4 de septiembre

17:00 Toluca vs. Guadalajara



Liga venezolana

2 de septiembre

18:15 Puerto Cabello vs. Deportivo Táchira

​

3 de septiembre

18:15 Caracas vs. Metropolitanos

​

Liga peruana

3 de septiembre

13:00 Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

15:30 Cienciano vs. Carlos Mannucci

​

4 de septiembre

15:30 Alianza Lima vs. Universitario

​

Liga argentina

3 de septiembre

11:00 Rosario Central vs. Talleres

13:30 Vélez vs. Newell's

18:30 Gimnasia vs. Independiente

​

Brasileirão

3 de septiembre

17:00 Bragantino vs. Palmeiras

17:00 Paranaense vs. Fluminense

​

4 de septiembre

14:00 Fortaleza vs. Botafogo

17:00 Cuiabá vs. São Paulo

​

5 de septiembre

18:00 Santos vs. Goiás