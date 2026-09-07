Adria Arjona no puede revelar su papel en ‘Superman’, pero sí habló de su traje

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La actriz abordó su participación en la nueva entrega de DC Comics y recordó su paso por Andor en ‘Star Wars’.

Adria Arjona ha quedado en el centro de las especulaciones tras finalizar el rodaje de ‘Superman: Man of Tomorrow’, la próxima producción de James Gunn.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, la intérprete puertorriqueña abordó los rumores que la vinculan con personajes como Wonder Woman o Maxima.

La actriz mantuvo bajo reserva la identidad del papel que interpretará en el universo cinematográfico de DC.

¿Qué rol tendrá la actriz Adria Arjona?

Ante las insistentes preguntas sobre qué rol encarnará, la actriz evitó confirmar detalles específicos de la producción, argumentando los compromisos de confidencialidad del estudio.

“Estoy obligada a guardar secreto. Odio los secretos. Soy muy mala para guardarlos”, reconoció entre risas. Pese al hermetismo, Arjona expresó su satisfacción por reencontrarse con el director James Gunn y el productor Peter Safran, a quienes conoció en proyectos anteriores.

Sobre el vestuario de su personaje, la actriz se mostró entusiasmada y afirmó: “Me encanta mi traje”. Adria Arjona mantiene el misterio sobre su papel en DC y recuerda su paso por ‘Star Wars’.

Adria Arjona y la conexión con ‘Star Wars’

Más allá de su llegada a DC Comics, Arjona recordó su relación con la franquicia de ‘Star Wars’, donde interpreta a Bix Caleen en la serie ‘Andor’.

La actriz reveló que estuvo cerca de ingresar a este universo años atrás al audicionar para el papel de Qi’ra en la película ‘Solo: A Star Wars Story’, rol que finalmente asumió Emilia Clarke.

El creador de la serie, Tony Gilroy, le aseguró que el rol cambiaría su carrera, destacando la exigencia del guion: “Cambiar incluso una coma o un punto en Tony Gilroy no estaría bien. Arruinaría el ritmo de toda una escena”, concluyó Arjona sobre su paso por la saga.

‘Superman: Man of Tomorrow’, la secuela que reunirá a Superman y Lex Luthor

De acuerdo con Omelete, prevista para julio de 2027 bajo la dirección de James Gunn, la secuela obligará a Clark Kent y Lex Luthor a unirse contra Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

La producción contará nuevamente con David Corenswet, Rachel Brosnahan y el regreso de la Pandilla de la Justicia.

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