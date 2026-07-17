¿Cómo una canción de 1995 volvió al número 1? ‘Wonderwall’ de Oasis conquista Spotify por el Mundial

La canción Wonderwall de Oasis logró por primera vez el número 1 del ranking global de Spotify, tres décadas después de su lanzamiento. Este fenómeno ocurrió gracias a la fiebre del Mundial 2026.

Wonderwall publicada en octubre de 1995 como parte del álbum ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, la canción superó los 5 millones de reproducciones en un solo día, marcando un récord histórico para la plataforma de streaming.

El resurgimiento de Wonderwall en el Mundial

El resurgimiento de Wonderwall se relacionó con la selección de Inglaterra, cuyos jugadores y aficionados adoptaron la canción como himno no oficial durante su participación en la Copa del Mundo.

Tras cada victoria, el equipo compartió momentos con sus seguidores cantando esta emblemática pieza.

Esta tradición comenzó luego del triunfo ante Croacia y se repitió durante el torneo frente a República Democrática del Congo, México y Noruega.

La conexión cultural con los aficionados

Según La Prensa, Morgan Rogers, mediocampista inglés, destacó la conexión del tema con los aficionados:

“No te consideres inglés si no sabes la letra”, afirmó al explicar la importancia cultural de la canción para los seguidores británicos.

La selección inglesa tendrá una última oportunidad de despedirse del torneo acompañada por ‘Wonderwall’. • EFE

Nuevos récords en Estados Unidos

De acuerdo con Diario Versión Final, además de liderar el listado global de Spotify, Wonderwall también alcanzó una nueva marca en Estados Unidos, donde registró más de 857 mil reproducciones en un día.

Noel Gallagher, guitarrista de Oasis, celebró este fenómeno y aseguró que la canción “le pertenece a la gente”, describiendo como especial el vínculo creado entre los futbolistas y los aficionados durante el Mundial.

El final de una ilusión mundialista

No obstante, la eliminación de Inglaterra en semifinales ante Argentina puso fin a la ilusión mundialista del conjunto europeo.

La Albiceleste remontó el encuentro 2-1 en Atlanta y avanzó a la final del torneo.

Como reporta el medio Indie Hoy, tras esta derrota, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, envió un mensaje de respaldo al equipo inglés y felicitó a Argentina por su clasificación, mientras pidió cambios para que Inglaterra pueda volver a conquistar una Copa del Mundo.

Una última oportunidad para Inglaterra

La selección inglesa tendrá una última oportunidad de despedirse del torneo acompañada por Wonderwall cuando dispute el partido por el tercer lugar ante Francia.