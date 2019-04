Warner Bros. libera el tráiler oficial de ‘Joker’: ‘Solía pensar que mi vida era una tragedia...’

LEA TAMBIÉN

Un viaje mental, progresivo, inquietante, introspectivo. Esa es la esencia del primer tráiler oficial de ‘Joker’, la película de Todd Phillips, que verá la luz el próximo 4 de octubre del 2019. Joaquin Phoenix penetra en la piel de Arthur Fleck para presentar - a breves rasgos- la génesis emocional de un personaje que va más allá de ser el villano y antagonista de Batman.

En las primeras escenas, del corto que dura más de dos minutos, la primera frase que se escucha es: “¿Arthur, ayuda tener a alguien con quien hablar?”. Él, vestido con una camisa blanca y saco café, la mira. Sonríe. Su mirada impacta.



En otra composición, Fleck camina por las calles. Sus pasos son pausados. Sube las gradas. “Mi mamá siempre me dijo que sonriera y que siempre ponga una cara feliz”, dice. A la par, se proyectan ‘flashbacks’ de él feliz, rociando agua en el cuerpo de una mujer.



Pero esa ya no es la realidad. Él está solo y escribe “lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la padecieras”.

Fleck lo recuerda. Su madre le dijo que él tenía un propósito: llevar alegría a la gente. El audiovisual deja ver que Arthur (Joker) era un payaso, que salía a las calles, armado de una peluca verde, un traje de sastre a cuadros y una larga, larga sonrisa.



Le mostraba a la gente un recuadro -amarillo y rojo- que decía “Todo debe irse”. Pero hombres se lo quitan, lo esperan y cuando él va a buscarlo, lo golpean. Él comienza a cambiar.



Camina hacia el Hospital Estatal Arkham. Mientras sube el elevador, cierra los ojos y trata de mantener la calma, mientras un paciente -asegurado a la camilla- convulsiona.



Cuando se encuentra con personal del centro, la mirada de Arthur cambia. Es perturbadora. La música clásica lo acompaña durante todo el audiovisual y se enciende cuando baila.



Le obsesiona su sonrisa. Ahora ríe solo. Intenta volver a las calles nuevamente pero la gente lo molesta, lo golpean. Pero el corre, danza solo. Y él -sin entenderlo- cae en desgracia.



La racha no durará mucho. Y entonces -en medio de un asesinato, con la multitud alerta- aparece el Guasón. Con su traje color rojo y una máscara del payaso que solía ser, es de nuevo feliz, y lo reafirma: “Solía pensar que mi vida era una tragedia. Pero ahora me doy cuenta, es una comedia”.



Así es el nuevo teaser del ‘Guasón’. Para Phoenix, superar al personaje que dio vida e inmortalizó al actor estadounidense Heath Ledger en la película 'Batman, el caballero de la noche , estrenada el 14 de julio del 2008, será todo un reto, tras las críticas demoledoras a la interpretación de Jared Leto en Suicide Squad.

Todd Phillips ha decidido indagar por la otra cara de Fleck para intentar descifrar la psicología de uno de los personajes más importantes en el Universo DC, aunque la película funcionará de manera independiente.