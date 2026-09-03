La viuda del actor Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ toma una decisión sobre su futuro tras seis meses de luto

Seis meses después de despedirse de Eric Dane, Rebecca Gayheart decidió volver a ponerse frente a un nuevo desafío profesional.

La también actriz, de 55 años, había centrado buena parte de sus últimos años en la maternidad y ahora enfrenta una etapa distinta junto a sus hijas, Billie y Georgia.

El regreso no llega en cualquier momento. La familia todavía atraviesa el proceso de adaptarse a la ausencia del actor de ‘Grey’s Anatomy’, quien murió el 19 de febrero de 2026, a los 53 años.

Pero detrás de esta decisión hay también una intención que va más allá de recuperar una carrera.

Rebecca Gayheart regresa con un proyecto que conoce bien

La actriz asumirá el papel de la directora Sherwood en la adaptación musical de ‘Jawbreaker‘, película de 1999 en la que participó.

En una entrevista con E! News, Gayheart explicó que este nuevo proyecto forma parte de una etapa de crecimiento para ella y sus hijas. Su intención es mostrarles que incluso después de una pérdida es posible volver a avanzar.

“Volvemos a trabajar. Decimos que sí a cosas que dan miedo. Y también lo hacemos incluso cuando la vida es difícil”, declaró.

La familia intenta reconstruirse tras la muerte de Eric Dane

Rebecca Gayheart vuelve a la actuación tras la muerte de Eric Dane.

Gayheart también ha hablado del proceso que atraviesan sus hijas después de la muerte de su padre. Según la actriz, ella y Dane habían trabajado para darles herramientas sólidas para enfrentar el futuro.

Ahora, esas enseñanzas cobran un significado diferente. El regreso profesional de Gayheart no solo representa una nueva oportunidad artística, sino también una manera de demostrarles a Billie y Georgia que la vida puede continuar incluso después de atravesar uno de sus momentos más difíciles.

Más información de Eric Dane