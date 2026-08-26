La verdad detrás de los videos del actor Sylvester Stallone haciendo acrobacias a los 80 años

Los videos que muestran a Sylvester Stallone realizando saltos, volteretas y escenas de alto riesgo a sus 80 años sorprendieron a miles de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, las imágenes no son reales: fueron creadas con inteligencia artificial.

El material comenzó a circular el 23 de agosto de 2026 a través de diferentes cuentas.

Algunas publicaciones aseguraban que el actor continuaba realizando escenas de acción sin dobles pese a su edad, mientras otras preguntaban: “¿Sylvester Stallone tiene 80 años y miren lo que todavía hace para las películas de acción?”.

Las grabaciones habrían sido difundidas originalmente por Zoro’s BTS, una página de Facebook dedicada a analizar escenas, acrobacias y efectos visuales de producciones de Hollywood.

La apariencia del actor ayudó a que los videos resultaran creíbles. Stallone construyó gran parte de su carrera interpretando personajes físicamente exigentes como Rocky Balboa y John Rambo, por lo que algunos usuarios asumieron que las imágenes correspondían a una producción reciente.

El influencer Mario Nawfal fue uno de los primeros en desmentir públicamente el contenido y señaló en X que los clips habían sido generados con IA.

Hasta la publicación de la información, Stallone no se había pronunciado sobre los videos ni había compartido ese material en sus redes sociales.

El actor, que continúa trabajando en Hollywood, tiene previsto aparecer en Frisco King, serie derivada de Tulsa King, y también participa en ‘I Play Rocky‘, una producción sobre el origen de la película que lo convirtió en una estrella.

La falsificación llega en un momento en que las imágenes generadas con IA son cada vez más difíciles de distinguir de las reales, especialmente cuando involucran a figuras conocidas.