Estos son los videojuegos más esperados del mes de marzo

Desde su aparición los videojuegos revolucionaron el entretenimiento y la forma de vida de millones de personas, marcando tendencia y definiendo a una generación de videojugadores, que año a año están atentos a las nuevas entregas para sus consolas favoritas. Y en marzo se entrenan varios de los juegos más esperados por la comunidad gamer en este 2020. A continuación presentamos algunos de los videojuegos que podrá disfrutar en este mes.

Nioh 2 llegó este 13 de marzo exclusivamente para la plataforma de PS4. La aventura se ambienta en el Japón Feudal, presentando las batallas del periodo sengoku, los yokai y muchas leyendas del folclore japonés, con una jugabilidad muy parecida a Dark Souls o Soulslike. Esta segunda parte de la saga es, en realidad, una precuela, que narra todo lo que ocurrió antes del primer videojuego. Entre las novedades destacan la posibilidad de adoptar el poder de estos seres espirituales y usarlos en el combate.

Doom eternal se estrena este 20 de marzo para las plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esta es una secuela del juego DOOM lanzado en 2016, que no innova mucho en la jugabilidad, pero que continua siendo un gameplay frenético, apoyado por una banda sonora de heavy metal y con mucha variedad de armas para luchar contra los demonios. En esta secuela, el protagonista descubrirá, en su regreso a la Tierra, que ha sido invadida por los demonios, por lo que deberá enfrentarse una vez más a esta plaga.

Half-Life: Alyx estará disponible desde este 23 de marzo exclusivamente para PC y únicamente en realidad virtual. La historia, que tendrá lugar entre Half-life 1 y 2, pondrá al usuario en el rol de Alyx Vance, que junto con su padre Eli deben organizar la resistencia contra la Alianza que busca ocupar la tierra.

Ori and the Will of the Wisps fue lanzado el 11 de marzo exclusivamente para Xbox One y PC. Este videojuego llega después de cincos años de la primera entrega, para volver a demostrar por qué es considerado como uno de los mejores metroidvanias o videojuego de plataformas no lineal. La secuela continúa justo donde terminó el juego anterior, presentando nuevas dinámicas de jugabilidad, un mapa mucho más ampliado y una estética visual y sonora increíble, que demuestra el esfuerzo colocado en cada uno de los detalles de juego.