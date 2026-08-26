Victoria’s Secret confirma el regreso de su Fashion Show en Los Ángeles para 2026

Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a Los Ángeles el próximo 18 de octubre de 2026, tras 19 años de ausencia en la ciudad.

El evento se transmitirá en vivo por el canal de youtube de Victoria’s Secret a las 18:30 bajo la dirección de Adam Selman, la entrega se titula ‘Fandemonium‘.

El desfile de Victoria’s Secret vuelve a Los Ángeles.

¿Por qué el desfile cambia de sede a Los Ángeles?

De acuerdo con Yahoo Noticias, la decisión responde a la necesidad de espacio para albergar una puesta en escena más ambiciosa.

Según reveló Selman a la revista People, buscaban un concepto más grande y audaz que el del año anterior, el cual no encajaba en las locaciones disponibles en Nueva York.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

¿Qué confirmaciones trae la nueva edición?

Elenco confirmado: La pasarela contará con la participación de modelos como Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion.

La pasarela contará con la participación de modelos como Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion. Espectáculo musical: Victoria’s Secret aún no ha revelado los artistas que actuarán en esta edición, aunque ha adelantado que habrá presentaciones musicales. En 2025 participaron Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y Karol G.

Victoria’s Secret aún no ha revelado los artistas que actuarán en esta edición, aunque ha adelantado que habrá presentaciones musicales. En 2025 participaron Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y Karol G. Acceso para fans: Cada jueves la marca anunciará dinámicas en redes sociales para que los seguidores puedan ganar entradas presenciales para el evento.

La nueva estrategia de la marca

Para acercarse a su audiencia, la compañía estrenará el documental Angels Among Us el 27 de septiembre de 2026 en YouTube.

La producción registra la búsqueda nacional de un nuevo rostro para la pasarela mediante convocatorias realizadas en Chicago, Miami, Houston y Los Ángeles.

La cita en Los Ángeles busca integrar a los seguidores al espectáculo y consolidar el formato en el entretenimiento masivo actual.