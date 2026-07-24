Primero fue su hija, luego él: Actor de la serie ‘Viaje a las estrellas’ revela la enfermedad que cambió sus vidas

El actor William Shatner, famoso por interpretar al capitán Kirk en ‘Star Trek’, compartió que él y su hija Melanie enfrentaron diagnósticos de cáncer avanzado casi simultáneamente.

Tras un duro proceso de tratamiento, a finales de 2024 ambos recibieron la esperada noticia de que se encontraban completamente libres de la enfermedad.

Los diagnósticos y tratamientos

William Shatner es un famoso actor, director y escritor canadiense. • Instagram @williamshatner

De acuerdo con EL Herlado, William Shatner, de 95 años, recibió en 2023 un diagnóstico de melanoma maligno en estado 4, el cual se había extendido a sus pulmones y cerebro.

Por su parte, su hija Melanie, de 61 años, ya se trataba de un cáncer de mama también en fase avanzada diagnosticado en 2022.

El actor debió someterse a una cirugía para extirpar el tumor, seguida de dos años de inmunoterapia.

Mientras tanto, Melanie inició un tratamiento con quimioterapia tras recibir su diagnóstico.

Apoyo mutuo durante la lucha contra el cancer

Melanie relató a la revista People que recibió primero su diagnóstico.

En medio de una gran angustia personal, el apoyo de su padre fue crucial para sobrellevar ese proceso.

Poco después de que la evolución de Melanie mostrara mejoría, Shatner recibió su propio diagnóstico tras acudir al médico por un bulto en la mejilla.

Melanie comentó que esta experiencia transformó su forma de vivir al reducir su temor y aumentar su sensación de libertad.

Por su parte, Shatner expresó gratitud por los pequeños detalles cotidianos tras superar la enfermedad.

El podcast ‘No Time But Now’ y la activa agenda de Shatner

La experiencia vivió a William Shatner y a su hija a unir fuerzas en el podcast No Time But Now, espacio que se estrenará el 29 de julio de 2026 para entrevistar a especialistas de la salud y a sobrevivientes de enfermedades graves.

A la par de este proyecto familiar, el legendario actor mantiene una intensa actividad profesional: se prepara para presentar dos libros y dos discos de heavy metal previstos para 2027.

Además de una actuación en vivo el 20 de agosto de 2026 en el festival Riot de Chicago junto a su banda ‘The Uckers’.

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