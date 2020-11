Los veteranos del rock, aún en acción

Los veteranos del rock han lanzado en estos días una serie de álbumes, algunos de estudio y otros en vivo, que demuestran que el género, aunque ya no es el más popular, todavía atrae a los oyentes. Después de todo, existe un amplio material para ser compartido, tanto en vinil como por la vía del ‘streaming’.

De la lista que a continuación se reseñará están excluidos los recopilatorios y las ediciones de aniversario. En el primer caso, Robert Plant acaba de editar su nueva antología; mientras que los grupos U2 y Tears For Fears han lanzado en formato de lujo los discos ‘All That You Can’t Leave Behind’ (20 años) y ‘The Seeds of Love’ (31 años), respectivamente.



Entre los nuevos álbumes de estudio se destaca el regreso de AC/DC, grupo de hard rock y blues rock australiano, que parecía liquidado tras la muerte del guitarrista rítmico Malcolm Young en el 2017, la grave enfermedad del cantante Brian Johnson (casi se queda sordo) y la jubilación del bajista Cliff Williams, entre otros percances.



El grupo, liderado por el guitarrista principal Angus Young, ya con 65 años, logró reensamblarse y grabar ‘Power Up’, álbum con el cual AC/DC proclama que está activo. Johnson sigue a cargo de las voces y también volvió Williams, mientras que Steve Young, sobrino de Angus, se incorporó como guitarrista rítmico. ‘Power Up’ está lleno de riffs, sonidos y letras que mantienen el estilo bullicioso de AC/DC, aunque hay algunas innovaciones en el bajo y en las guitarras con pedal.

Otro jerarca del rock, estadounidense en este caso, que editó material fresco es Bruce Springsteen, quien ostenta una marca de diez álbumes en el número uno de EE.UU. En esta ocasión, su ‘Letter to You’ constituye un conjunto de canciones marcadas por la mortalidad y la pérdida. La muerte de amigos y allegados pusieron a ‘El Jefe’ a reflexionar sobre la vida y el sentido de la música en sí misma.



El inglés Elvis Costello, sin ningún número uno, es tan prolífico como su colega de Nueva Jersey. Su ‘Hey



Clockface’ es resultado de su habitual espíritu aventurero. Grabado antes del confinamiento, en diversos estudios del mundo, incorporó trompetas y escribió letras algo sombrías en las que se queja de los líderes del planeta: “Todos ahora son cobardes”.



El grupo Bon Jovi presentó ‘2020’, un álbum cargado de letras reflexivas y reivindicativas, con temas sobre soldados en depresión, víctimas de tiroteos o sobre la paternidad. En la misma portada, con un Jon Bon Jovi pensativo y en blanco y negro, se anuncian los sonidos acústicos de guitarra y piano del disco, aunque también se sube el volumen en ciertos pasajes.



Los álbumes en directo son más abundantes y es difícil reseñar a todos en este espacio. Pero el regreso de Queen, o mejor dicho, del guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, merece unas líneas. Es la primera vez que el grupo graba un directo con Adam Lambert, el cantante que los acompaña desde el 2009. ‘Live Around the World’ recoge los mejores momentos de sus giras.

Adam Lambert no intenta compararse con Freddie Mercury, el legendario vocalista del grupo, fallecido en 1991, sino que canta en su rango, lo cual ayuda a que el álbum se disfrute pese a la nostalgia de no oír la voz que todos extrañan en Queen.