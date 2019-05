Verde 70 estrena un EP de tres canciones con la colaboración de Gonzalo Aloras

LEA TAMBIÉN

'Tres a la vez' es el nuevo EP que promociona la banda quiteña Verde 70, en una producción que contó con la participación del músico argentino Gonzalo Aloras, quien además, fue el autor del tercer tema del disco.

Según Darío Castro, líder de la banda, el proyecto inició en noviembre de 2018, cuando Aloras llegó a Guayaquil. “A través de Diego Alberto (amigo en común), nos contactamos con Gonzalo, quien accedió a quedarse 10 días más en Ecuador para analizar nuestras creaciones”.



Las tres canciones que constan en este EP son fruto de una selección de 25 temas. Castro añade que Aloras les invitó a alejarse de la “zona de confort” hasta hallar una nueva libertad musical. “Hubo días que llegábamos con una melodía lista para tocar y él nos decía: che, eso no. Eso nos movía el piso luego de 19 años de hacer canciones. Hubo confrontación. Hasta cambiamos el discurso, porque en esta ocasión dejamos de ser románticos para ser más reflexivos”.



Para Bastián Napolitano, encargado de la percusión en la banda, el disco presenta una estética libre luego de más de un año de ensayos en la búsqueda de nuevas creaciones. “El sonido propuesto por una quinta persona, hizo que Verde 70 regrese a su esencia de hacer canciones en un cuarto de estudio sin recurrir demasiado a la producción”.



Castro añade que las tres canciones del EP tienen una relación con la búsqueda de la luz. En el primer sencillo: cien años, la canción deja un mensaje de superar un mal para no dejarse corromper. En la segunda, se habla sobre alcanzar una luz que hasta lo aconseja. En Tres, su última canción, menciona que los amaneceres serán distintos porque ya verá el sol más calmado.



El EP viene con una nueva imagen conceptual trabajada por David Flies. Cada canción tiene una presentación gráfica que la diferencia. “Sentimos que había una cromática de la cual no salíamos, entre el verde, blanco, negro y gris. Ahora nos acercamos a formas y elementos más orgánicos. El triángulo que está en la portada del disco representa a la trilogía. Ojalá fuera un sello Illuminati”, explica Castro entre risas.



Las canciones serán promocionadas de forma mensual. En abril se estrenó Cien años, en mayo viene el turno de Voy con el sol para culminar en junio con Tres.



Para César Galarza, guitarrista de la banda, desarrollar música junto a un productor que trabajó junto a Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García, entre otros, fue un momento especial. “Trabajar con quien produjo la música por quienes sentimos fanatismo, es una experiencia que hasta hoy me dejó afectado”.

Según Aloras, la música que él produce no tiene una relación de dependencia con la moda. “Trato de imaginar música que pueda defenderse sola a lo largo de los años, más que algo que pueda funcionar con la tendencia o la moda del momento”.



Cien años ya se encuentra disponible en la página de YouTube de la banda.