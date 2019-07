A la venta la propiedad donde La Familia Manson finalizó su cadena de asesinatos

LEA TAMBIÉN

La casa de Los Ángeles dónde la llamada Familia Manson culminó en 1969 su serie de asesinatos está a la venta por casi USD 2 000 000, pero, a pesar de que semejante pasado macabro podría llegar a espantar a potenciales clientes, más de 70 personas han mostrado interés por la propiedad.

El próximo 10 de agosto del 2019 se cumplen 50 años desde que Charles Manson, uno de los asesinos en serie más famosos del siglo XX, y su secta escogieran la casa de Leno y Rosemary LaBianca para cometer el último ataque en la sangrienta cadena de asesinatos que conmocionó entonces a la sociedad estadounidenses antes de ser detenidos.



Una noche antes, cuatro miembros del grupo, comandado por el propio Manson, fueron a la casa del director de cine Roman Polanski y su mujer, Sharon Tate, donde mataron a la conocida actriz, embarazada de ocho meses y medio, y a cuatro personas más. Pocas horas después Manson llegó con tres de sus seguidores a la casa del matrimonio LaBianca, ubicado, irónicamente, en el barrio Los Feliz y ordenó asesinar a la pareja.



Aunque ha sido renovada a lo largo de estos años y actualmente tiene una pared de altos arbustos que protege la finca de la mirada de curiosos y vecinos, el vendedor de la casa, ubicada en el 3311 Waverly Drive, no tiene problema en ocultar la siniestra historia de la propiedad.

El agente de bienes raíces Robert Giambalvo, encargado de la venta, explicó a la revista 'Rolling Stone' que ha informado al público de que la propiedad es conocida como la casa La Bianca, y recomienda que cada persona que "haga su investigación" sobre lo ocurrido en ella.



Al menos 70 personas han llamado al agente en los pocos días que la casa estilo español lleva a la venta por USD 1 988 800, contó Giambalvo. El vendedor advirtió que no todos los interesados han pasado el proceso de selección establecido, pues antes de poder visitar la propiedad construida en 1922 deben demostrar que tienen la capacidad financiera para adquirirla.

La propiedad de Leno y Rosemary LaBianca, víctimas de la Familia Manson, está a la venta en Los Ángeles y, a pesar de la catastrófica historia, ya tiene más de 70 interesados. Foto: EFE



Unas dos decenas de compradores habrían pasado este escrutinio, y la mayoría de ellos nacieron después de los macabros sucesos de 1969, explicó Giambalvo a la publicación. La vivienda de dos habitaciones con piscina, jacuzzi y sauna en el patio trasero está ubicada en las colinas de Hollywood y es descrita por el vendedor en el anuncio como una "rara oportunidad" de ser propietario de una casa con "impresionantes vistas".



Los actuales dueños compraron el predio de 2 873 metros cuadrados en 1998, y ahora se preparan para retirarse, por lo que decidieron poner en venta la propiedad, una decisión que por casualidad coincide con los 50 años de la cadena de asesinatos.



Manson, Charles 'Tex' Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron acusados y sentenciados por la muerte de la pareja LaBianca.

En el juicio se estableció que Manson ordenó los asesinatos pero abandonó la casa antes que sus tres discípulos mataran a la pareja.



Además de amordazar y acuchillar en repetidas ocasiones a los LaBianca, los integrantes de La Familia Manson usaron la sangre de sus víctimas para escribir en las paredes y el refrigerador mensajes que hacían referencia al culto, al igual que lo que hicieron en la casa de Tate y Polanski. Pero Giambalvo dijo a la revista que la propiedad de Los Feliz es un lugar "verdaderamente mágico".



La descripción del vendedor de la casa que una vez fue de los LaBianca contrasta con la demolición en 1994 de la propiedad donde Tate y sus amigos fueron asesinados, e incluso los dueños lograron cambiar la dirección asignada al terreno en su intento por borrar toda relación con La Familia Manson, enjuiciada en 1970. Manson fue condenado a la pena de muerte en 1971 pero su condena fue conmutada a cadena perpetua después de que California aboliera por primera vez la pena capital.



En 2017, el famoso criminal murió a los 83 años en un hospital de California.

Mientras Van Houten, la integrante más joven de la secta y convicta por el asesinato de los LaBianca, permanece en prisión, después que el gobernador Gavin Newsom negara en junio del 2019 su libertad condicional.



La Familia Manson y sus asesinatos hacen parte de la nueva cinta del director Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time... in Hollywood', que se estrena el próximo viernes 26 de julio del 2019 y dos semanas antes de que se cumpla 50 años de estos estremecedores crímenes.