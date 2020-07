Variante de la gripe porcina hallada en Brasil pone en alerta al país

LEA TAMBIÉN

Una nueva cepa del virus AH1N2 pone en alerta a Brasil. Este virus de la gripe porcina amenaza con convertirse en pandemia, según la viróloga Marilda Siqueira, directora del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), que hizo el hallazgo.

La variante del virus que se transmite de cerdos a humanos fue descubierta en el laboratorio del IOC en el estado Paraná, Brasil. Siqueira, en entrevista al medio O Globo, manifestó que se debe estar en vigilancia intensa respecto a este hallazgo porque la cepa identificada es diferente a las 25 que ya se han encontrado en el mundo.



La especialista también mencionó que la cepa de AH1N2 encontrada en Brasil "es genómicamente diferente. Pero aún no sabemos qué significa eso, si le da más o menos riesgo. Por eso estamos buscando otros casos posibles”.



El primer caso del virus se reportó en abril de 2019, cuando una joven de 22 años contrajo la enfermedad que le “causó una gripe leve”, dijo la viróloga quien afirmó que la mujer se recuperó totalmente.



Sin embargo Siqueira recalcó a O Globo que "toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”.

El hallazgo pone en alerta a Brasil que lucha para contener la pandemia del covid-19. Actualmente el país es el segundo en número de contagios después de EE.UU.



Hasta este 28 de julio de 2020, solo Brasil, registra 2 442 375 personas enfermas a causa del nuevo coronavirus y 87 618 personas han fallecido por la pandemia, según las cifras del mapa de casos de covid-19 de la Universidad Johns HopKins.