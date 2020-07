Vacunas contra el covid-19, ¿cuáles son y cómo avanzan?

LEA TAMBIÉN

Desarrollar una vacuna contra el coronavirus se ha convertido en una

batalla contra el tiempo. Hay cientos de ellas que están en distintas

fases, pero solamente dos están en fases avanzadas de las pruebas de

miles de humanos; otras dos, han trabajado sobre menos de un

centenar de voluntarios, según los últimos reportes. Cada uno de ellos

dicen que los resultados han sido óptimos, pero que todavía no se

pueden dar resultados son concluyentes.

Hay un total de 139 proyectos de vacunas en todo el mundo, que están

la fase preclínica. Pero según la OMS, ya hay 21 vacunas en etapas

clínicas, es decir que se experimentan en humanos.

​

La mayoría aún está en la Fase 1, que es cuando evalúa la seguridad

del producto (reacciones en los pacientes). Otras están en la Fase 2,

cuando se empieza a analizar su eficacia para combatir el virus.

Solamente dos vacunas están en la Fase 3, que es la más avanzada,

cuando se prueba a gran escala.

​

¿Cuáles son las dos vacunas en fase 3?

Imagen referencial. La búsqueda de una vacuna contra la covid-19 está marcada por desafíos en el campo financiero, de seguridad y científico. Foto: Freepik

​La que más pasos acelerados ha dado es la que hacen mutuamente la

Universidad de Oxford y la firma AstraZeneca.

​

Las pruebas se dirigen a 4 000 voluntarios en el Reino Unido. Y se

espera contar pronto con otros 10 000. Cuenta también con 5 000 en

Brasil, en donde se asoció a entidades gubernamentales estatales.

​

Aunque los informes de la Fase 3 serán entregados el lunes (20 de julio del 2020), los portavoces de la investigación dieron el miércoles 15 de julio algunos resultados de lo que pasó en la Fase 1 señalan que ésta ofrecería el doble nivel de protección buscada por los científicos.



La vacuna que elabora el laboratorio chino Sinovac parte de virus

inactivos purificados y ya se está probando en China. Pero será probado

en 12 centros de investigación en el mundo. El 20 de julio comenzarán las pruebas en Sao Paulo (Brasil) en 9 000 voluntarios.



Vacunas que entraron en Fase 1 y 2.

​

Rusia:



El Ministerio de Defensa y Centro de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya anunciaron haber realizado los primeros ensayos clínicos (Fase 1) en seres humanos.



Las pruebas se realizaron sobre un primer grupo de 18 voluntarios, la mayoría militares. El primer grupo ya salió del hospital militar de alto

nivel donde se les hacía el seguimiento.

​

Los estudios serán completados a finales de julio. Como esta etapa busca determinar la seguridad de los pacientes, el Ministerio de Defensa anunció que no hubo efectos adversos graves entre los voluntarios.



Rusia tiene previsto producir 30 millones de vacunas a nivel nacional este año, con el potencial de fabricar otros 170 millones de dosis en el extranjero, dijo el jefe del fondo soberano del país.



Estados Unidos (Moderna Inc.):

La farmacéutica Moderna, la más opcionada en EE.UU. para desarrollar la vacuna contra el covid-19 enfrenta a la comunidad científica de ese país. Foto: Reuters



La vacuna experimental de Moderna Inc demostró que era segura y provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio en etapa inicial.



Ningún voluntario del estudio experimentó un efecto secundario grave, pero más de la mitad informó reacciones leves o moderadas como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares o dolor en el lugar de la inyección.



Moderna fue la primera firma en comenzar las pruebas en humanos de una vacuna para el nuevo coronavirus el 16 de marzo, unos 66 días después de la liberación de la secuencia genética del virus.



El 27 de julio comenzará el ensayo con 30 000 participantes en Estados

Unidos, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos, mientras que a la otra mitad se le administrará un placebo.



Pfizer/ BioNTech.

​

China aprobó el inicio de ensayos con humanos de la vacuna experimental para covid-19 de la firma alemana BioNTech, anunció hoy,

jueves 16 de julio de 2020, su socio Shanghai Fosun Pharmaceutical.



La vacuna es una de las dos candidatas más avanzadas en las que BioNTech está trabajando con su socio Pfizer Inc, habiendo recibido el estatus de 'vía rápida' esta semana de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que está diseñada para acelerar los trámites de examen regulatorio.



Tiempos de la vacuna

​

Los más optimistas creen que ya en septiembre se podría tener alguna

certeza de la producción industrial de la vacuna. Los menos entusiastas

dicen que habría la vacuna para el próximo año. Y los pesimistas incluso llegan a creer que se podría no llegar a tener la vacuna.



Efectivamente, “no es algo que se debe dar por hecho”, admite el experto en inmunología francés Jean-François Delfraissy. “Nunca hemos fabricado una vacuna contra un coronavirus, aunque tampoco nunca hemos tenido tantos medios para hacerlo”, considera.



“No estoy seguro de que sea muy realista afirmar esto. Hay que moderar el entusiasmo”, dice el vicepresidente de la Comisión Técnica de Vacunas en Francia, Daniel Floret. “Si lo logramos en el primer trimestre del 2021 ya será un gran logro”, porque estos procesos llevan normalmente varios años, agrega.

Todavía no se ha aprobado ninguna vacuna contra el covid-19 para su uso

comercial. Un análisis del Instituto Tecnológico de Massachusetts del año pasado sobre vacunas en general, concluyó que aproximadamente una de cada tres vacunas en la primera etapa de pruebas recibe posteriormente aprobación.