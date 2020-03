La USFQ concluyó secuencia de genoma de cepa de coronavirus

LEA TAMBIÉN

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) anunció que concluyó la secuenciación del genoma de una cepa de covid-19, obtenida del primer paciente enfermo con ese mal que se registró en Quito y cuya investigación permitirá determinar el comportamiento del corpúsculo.

Fuentes del Instituto de Microbiología de la USFQ indicaron a Efe que se ha secuenciado el genoma completo de esta cepa del virus que se mueve en Ecuador, cuya variante ha sido nombrada como "hCoV-19/Ecuador/HEE_01/2020".



La investigación contó con la colaboración de varias facultades de esa Universidad, así como de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo y del departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, precisó la USFQ.



La cepa investigada fue tomada de un paciente positivo con covid-19 en Quito, un turista holandés de 57 años que fue internado en el Hospital Eugenio Espejo.



El estudio permitirá valorar las características de la cepa como también su grado de agresividad, además de ayudar a encontrar el posible círculo de contagio.

Movimiento y aparición de las cepas según sus genomas completos incluyendo cepa de Quito HEE #CoronavirusEnEcuador pic.twitter.com/UedzRQHGxJ — Instituto Microbiología USFQ (@IMUSFQ) March 27, 2020



La investigación logró determinar que el paciente se contagio en Holanda con una de las primeras cepas que llegaron a ese país y a Inglaterra desde China y que luego pasaron a Ecuador, según comentó el profesor Paúl Cárdenas, del Instituto de Microbiología de la USFQ.



Se trata de "una cepa antigua porque no tiene muchas mutaciones, comparada con el original de China" y es diferente a las que están circulando en Italia o España, añadió Cárdenas.



Aseguró que el estudio también permitirá determinar las variantes que circulan en Ecuador para, cuando se desarrolle una vacuna, identificar cómo ésta puede cubrir al virus que circula en Ecuador. Y es que, para el científico, "conociendo mejor al virus, se pueden desarrollar herramientas" más eficaces para controlarlo.



Cárdenas indicó que en el mundo ya se ha secuenciado el genoma de unas 1 600 cepas del covid-19, pero dijo que en Sudamérica Ecuador sería el tercer país donde ha concluido este estudio, después de Brasil y Chile.



El académico, además, remarcó que la aparición del coronavirus nos advierte de que "de aquí para adelante no podemos seguir igual" como humanidad y que debemos prepararnos para dar respuestas globales a fenómenos mundiales.



"Como humanidad debemos estar preparados para dar respuestas prontas que permitan tomar decisiones rápidas", lo que no supone que sean "respuestas apresuradas" como las que se han tomado en algunos países, que en principio soslayaron la pandemia y ahora han llamado urgentemente al confinamiento masivo de la población, opinó.

Siempre "es mejor tener un comportamiento global", que permita afrontar este tipo de fenómenos, que deben ser investigados a profundidad, pues, "mientras mejor información tengamos, mejores decisiones podremos tomar", subrayó Cárdenas.