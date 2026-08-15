Una mujer de China financió su propia serie para ser la protagonista y besar 60 veces a su actor favorito

Una millonaria china financió una serie para actuar con su ídolo y besarlo 60 veces.

Una mujer adinerada sacudió a la industria audiovisual en China tras financiar una serie de más de 50 episodios con una condición insólita: convertirse en la protagonista de la historia.

Además de quedarse con el papel principal, la inversionista exigió contratar al joven actor Zhong Yufei para interpretar a su pareja en pantalla y grabar decenas de escenas románticas junto a él.

Exigencias románticas y tensión en el rodaje

De acuerdo con Clarín, la productora Meng Xing reveló que la patrocinadora condicionó el financiamiento a la inclusión de más de 60 escenas de besos.

El propio Zhong Yufei, quien recién inicia su carrera, admitió que varios acercamientos superaron los límites profesionales.

Sin embargo, prefirió guardar silencio y continuar el rodaje por temor a sufrir vetos laborales o dejar sin presupuesto al equipo técnico.

Recortes en edición y conflicto por falta de pago

Según el medio KCH, la crisis estalló durante la posproducción cuando los editores eliminaron más de 20 secuencias íntimas por considerarlas excesivas.

Esto alteró la trama y enfureció a la financiadora, quien acusó al equipo de incumplir lo pactado y congeló los pagos pendientes del presupuesto acordado, dejando a la producción en números rojos.

Polémica en redes y denuncias por falta de pago

Ante la negativa de pago y los ataques hacia la calidad de la serie, la productora hizo pública la historia en redes sociales.

El caso se volvió tendencia en Weibo y Douyin, donde miles de usuarios criticaron el abuso de poder de la inversionista y el desamparo de los actores jóvenes ante este tipo de contrataciones.

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