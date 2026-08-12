‘Un hijo propio’ llega a Netflix: la nueva producción basada en la historia real que impactó a México en 2009

Fingir un embarazo ante la exigencia social es el dilema de ‘Un hijo propio’.

Un dramático hecho policial que paralizó a la opinión pública mexicana en 2009 da el salto al streaming con el estreno de ‘Un hijo propio’ en Netflix.

Dirigida por la cineasta chilena Maite Alberdi, la película documental utiliza la premisa del crimen real para adentrarse en los complejos laberintos del duelo gestacional y el peso de las expectativas familiares sobre las mujeres.

La trama de ‘Un hijo propio’

De acuerdo con Netflix, la historia sigue a Alejandra, una mujer que, tras sufrir varios abortos espontáneos y sentir la constante exigencia de su entorno para convertirse en madre, decide sostener un falso embarazo.

La mentira transforma su vida y la arrastra a tomar decisiones cada vez más extremas.

Este argumento se inspira en Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una joven de 26 años que simuló la gestación durante meses, aumentó 25 kilogramos de peso y aprovechó su trabajo en el Hospital General de México para consolidar la farsa.

‘Un hijo propio’, la película documental de Netflix sobre un caso que conmocionó a México.

El caso real detrás de la pantalla

Según Revista Fama, el engaño alcanzó su punto más crítico la fecha en que supuestamente daría a luz.

Ese día, la mujer sustrajo a una recién nacida de solo un día de vida para hacerla pasar como su hija.

Las autoridades descubrieron el fraude pocas horas después, detuvieron a la responsable y devolvieron la menor a sus padre.

El hecho es uno de los episodios de robo de menores más recordados de la crónica en México.

Más allá del delito, la directora busca reflexionar sobre los mandatos de género, las secuelas psicológicas del aborto espontáneo y el aislamiento de quienes no cumplen con el ideal social de la maternidad.

La película ‘Un hijo propio’ estará disponible en Netflix desde el jueves 13 de agosto de 2026.

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