Así fueron los últimos meses de vida de la actriz Lorena Rojas, según su hermana

A pocos meses de cumplirse los cuatro años del deceso de la actriz mexicana Lorena Rojas, su hermana Mayra Rojas reveló detalles de los últimos meses de vida de la intérprete. Lorena murió el 16 de febrero del 2015 en Miami tras perder la lucha contra el cáncer poco tiempo después de haber adoptado a su hija Luciana.

Mayra Rojas concedió una entrevista al programa 'El minuto que cambió mi destino' y conversó con el conductor Gustavo Adolfo Infante sobre la enfermedad que mató a la actriz de novelas como 'El cuerpo del deseo', 'Pecados ajenos', entre otras.



Mayra contó que su hermana se enteró de que tenía cáncer cuando se realizó estudios médicos con los que buscaba determinar si podía ser madre. Fue entonces cuando los doctores le diagnosticaron cáncer de mama.



Según su relato, su hermana "quería ser madre y, en ese entonces, no tenía pareja, entonces Lorena me dijo 'voy a hacerme todos los estudios necesarios" para determinar si estaba en "perfectas condiciones para poder, igual comprar espermas, porque yo quiero ser mamá".



Tras los exámenes, el médico dijo "aquí hay algo que no nos gusta" y fue de esa manera que ambas recibieron la noticia de la enfermedad que había atacado el cuerpo de Lorena Rojas- que en ese entonces tenía solo 35 años- y con la que batalló a lo largo de nueve años.



Mayra Rojas también contó que ambas ocultaron detalles de la salud de Lorena a su madre. "De pronto a mí me hablaba mi hermana y me decía ‘tengo cita y a lo mejor hoy no salgo del hospital, porque me siento baja con las defensas, pero no le digas a mi mamá’ y había que quedarse callada, pero la última vez que me dijo no le digas a mi mamá, fue la última vez que estuvo en el hospital", recordó.



Reconoció que nunca vio a su hermana "quebrarse" y por ello no pudo relatar qué tan doloroso fue para Lorena recibir la noticia de que tenía cáncer y ver que los tratamientos no funcionaban.



También dio detalles de cómo se expandió en el cuerpo el cáncer. "Atacó primero la mama, de ser una etapa cero se volvió una etapa tres, entonces hubo que quitar todo. Se mantuvo ahí un buen rato y después se fue a hueso", donde "afortunadamente", la enfermedad "no despegó ni se extendió", pero finalmente llegó al hígado de Lorena Rojas y entonces "ya no pudimos con él", contó su hermana.



En las últimas tres semanas de vida de Lorena Rojas, la actriz llevaba la morfina conectada a un aparato que le administraba la medicación. "Hubo un inter que se lo empezaron a espaciar y eso nos dio la esperanza de que todo iba mejor", dijo. Pero esto no fue así y finalmente Lorena murió el 16 de febrero del 2015 a los 44 años en Miami.



Antes de que Lorena pierda la vida, Mayra ya había aceptado su muerte y le prometió hacerse cargo de Luciana, la niña que Lorena adoptó en el 2013. Entonces habló con su hermana y le dijo: "Vete tranquila, aquí no va a pasar más que lo único que tú quieres que es que la niña esté bien, vete tranquila". Según sus palabras, "no había otra cosa que decir".



Pese a su enfermedad, Lorena soñaba con ver crecer a su hija y nunca se planteó la posibilidad de no pertenecer a la vida de la menor. Mayra- que actualmente tiene la custodia total de Luciana- dijo que su hermana nunca le encargó la tarea de hacerse cargo de la niña que había adoptado, pues eso "era como derrotarse".



Rememoró que en una ocasión, cuando toparon el tema y Mayra le preguntó qué harían con Luciana, Lorena le respondió "¿cómo que qué vamos a hacer? vamos a festejar sus 15 años". Entonces entendió que estaba implícito que en caso de que Lorena falleciera sería Mayra quien se hiciera cargo de Luciana "si yo hubiera fallecido en algún momento de mi vida, yo sabía quien iba a cuidar a mis hijos y no lo tenía que decir", aseguró.