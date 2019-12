En Uganda consideran héroe a un hombre que supuestamente elimina mosquitos con sus flatulencias

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 48 años, Joe Rwamirama, es considerado un héroe en Uganda por supuestamente matar moscas que contagian la malaria con sus flatulencias. Él, además, afirma que compañías de repelentes lo han contratado para investigar el secreto de sus gases asesinos.

La gente de la comunidad de Kampala atribuye a Rwamirama el hecho de que en el pueblo no se hayan registrado casos de malaria. El hombre menciona que sus gases “noquean a los insectos en un radio de seis millas” y por esa razón la gente que vive en Kampala está protegida.



El diario británico The Sun conversó con el hombre y con sus vecinos. El barbero local James Yoweri dijo que Rwamirama “es conocido en toda la ciudad como el hombre que puede matar mosquitos con sus flatulencias” y afirmó “cuando él está cerca los mosquitos desaparecen”.



Yoweri destacó que su vecino es muy respetuoso cuando se encuentra acompañado. “Solo soltará un gas si es que cerca hay mosquitos que contagian la malaria, pues sus flatulencias se deshacen de esta enfermedad”, comentó el peluquero.



Por su lado, el particular hombre de Kampala le dijo a The Sun que él come comida común “como todos los demás, pero ningún insecto puede ponerme un pie encima, ni siquiera una mosca”. También contó “huelo como un hombre normal y me baño a diario y mis flatulencias son como todos los demás, solo son peligrosos para los insectos pequeños, especialmente para los mosquitos”.

A Joe Rwamirama le encantaría sacar provecho de sus gases y comercializarlos “imagínese comprar una lata de insecticida con mi rostro”, bromea.