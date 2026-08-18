La guerra entre Tyra Banks y Netflix por ‘America’s Next Top Model’ sube de tono

Todo comenzó con una entrevista que debía servir para revisar la historia de uno de los programas más conocidos de la televisión estadounidense.

Tyra Banks aceptó conversar durante unas tres horas y media para ‘Reality Check: Inside America’s Next Top Model’, documental que repasa el legado y las controversias de ‘America’s Next Top Model’.

Pero el resultado terminó llevando la disputa a los tribunales.

Tyra Banks acusa al documental de sacar sus palabras de contexto

Según documentos citados por People, Banks sostiene que aceptó participar porque esperaba mantener una conversación amplia sobre los aciertos y problemas del programa.

Sin embargo, afirma que solo unos 16 minutos de aquella entrevista llegaron al montaje final.

Sus abogados aseguran que sus declaraciones fueron “despojadas de contexto y reensambladas” para construir una narrativa que considera falsa y difamatoria.

La demanda, presentada en junio, también cuestiona la manera en que el documental aborda distintos episodios relacionados con antiguas participantes y situaciones ocurridas durante el programa.

Netflix rechaza las acusaciones

La plataforma presentó el viernes 14 de agosto documentos ante un tribunal federal de California para solicitar que la demanda sea desestimada, según informó Us Weekly.

Netflix sostiene que Banks tuvo la oportunidad de hablar abiertamente y que los directores Daniel Sivan y Mor Loushy presentaron su perspectiva junto con la de otros participantes.

Los abogados de Banks, Tom Locke y Clare Locke, mantienen otra posición y consideran que el caso debe determinar si el documental representa fielmente las declaraciones de la presentadora.

Además, solicitaron que Netflix entregue la grabación completa de la entrevista para comparar sus palabras originales con los fragmentos utilizados en la producción.

Más información de Netflix