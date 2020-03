Twitter prueba en Brasil los 'fleets', tuis efímeros de solo 24 horas

LEA TAMBIÉN

Twitter va a poner a prueba en Brasil una nueva forma de comunicarse a través de esa red social. Los 'fleets', unos mensajes que solo podrán verse durante 24 horas y que no admitirán 'me gusta', retuiteos o respuestas públicas.

Este nuevo tipo de mensajes estará disponible, a modo de prueba, desde esta semana (2 de marzo del 2020) en Brasil solo para iOS y Android y, dependiendo de cómo funcionen, no descarta lanzarlos en otros países, indica la empresa en un comunicado.



Aunque los 'fleets' se centran en el texto, también se pueden añadir videos, GIFs o imágenes y los seguidores de una cuenta podrán verlos en la parte de arriba de su propio 'time line'.



Para poder responder a uno de estos nuevos mensajes, similares a las 'stories' de Instagram, se hace a través de los mensajes directos.



La iniciativa surge en un intento de dar repuesta a aquellos usuarios que no se sienten cómodos usando los tuis, que son públicos, permanentes y a los que se puede responder u otorgar un 'me gusta' también de forma pública, agrega la nota.



"Twitter quiere hacer posible -indica- que puedas tener conversaciones de otra forma, con menos presión y más control, más allá de los Tweets y los mensajes directos".



La empresa hizo un investigación previa al lanzamiento de los 'fleets' y las personas que han participado han señalado que como estos nuevos mensajes desaparecen se sienten más abiertos a "compartir reflexiones casuales de forma diaria e instantánea".



Brasil es uno de los países que más usa Twitter para conversaciones, de ahí la decisión de probar allí esta nueva modalidad.