Twitter ajusta sus políticas de seguridad para frenar el contenido engañoso sobre el covid-19

Twitter decidió actualizar sus estrategias para detectar información engañosa que se publique en su plataforma a cerca del covid-19. Vijaya Gadde, responsable legal de políticas y de confianza y seguridad de la red social explicó en una publicación lo que se hará para mantener el contenido compartido sobre la pandemia libre de manipulaciones para los usuarios.

La definición de contenido dañino se ampliará, menciona el texto de Gadde. Esto quiere decir que Twitter revisará que los datos que se publiquen respecto del nuevo coronavirus estén alineados con lo que dicen “las fuentes autorizadas de información de salud pública global y local”. Con esa premisa, la plataforma obligará a eliminar los tuits que nieguen las recomendaciones que dan las autoridades sanitarias para frenar el contagio del covid-19.



Por ejemplo, el contenido será borrado si va en contra del consejo que se ha dado a escala mundial sobre permanecer en aislamiento voluntario o se incentiva a las personas a no distanciarse socialmente.



Otro contenido que puede eliminarse será la negación de datos científicos sobre el covid-19. También la “descripción de tratamientos o medidas de protección que no son inmediatamente dañinas, pero que se sabe que son ineficaces o incluso si se hacen bromas como: el coronavirus no es resistente al calor; caminar al aire libre es suficiente para desinfectarlo”.



Además, se considerarán peligrosas las afirmaciones específicas o no verificadas que inciten al miedo generalizado y al desorden social. Por ejemplo: “se acaba de anunciar que no llegará alimento durante dos meses” e inciten a que la población haga compras de pánico.



Asimismo, los tuits que vayan en tono de broma y hagan recomendaciones como: "hacer gárgaras con lejía" serán sacados de la red social. También será despublicada la publicidad de medicinas o anuncios que no aportan como uso de aromaterapias o aceites esenciales; las afirmaciones de que hay ciertas personas inmunes a la enfermedad será borrada. Todo lo mencionado anteriormente entra en la definición de contenido dañino que implementó Twitter y será eliminado.

Finalmente, Twitter señala que todo esto lo hace con sus equipos trabajando desde sus respectivos domicilios. También dijo que se encuentran comprometidos con proteger la conversación pública en este momento a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.